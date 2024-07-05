Есть план примирения, – израильский журналист о конфликтах на Ближнем Востоке

Иран заявил, что поддержит ливанскую группировку "Хезболла", если Израиль нападет на Ливан. К тому же война Израиля с ХАМАС до сих пор продолжается, а ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной.

Израильский журналист Цви Зильбер рассказал 24 Каналу, что Иран не имеет достаточно сил, чтобы напрямую воевать с Израилем. Поэтому угрозы со стороны иранских властей на самом деле трудно реализовать на практике.

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К чему стоит готовиться

Сейчас Иран снизил градус своей риторики. А в группировке "Хезболла" заявили, что прекратят обстрелы Израиля, если страна сделает то же самое в отношении Сектора Газа. Это обещают выполнить даже без подписания каких-либо мирных договоренностей.

Так ищут способы, как урегулировать ситуацию. В Израиле также не делают лишних движений, потому что есть надежда, что все может закончиться мирно. К тому же была информация, что Лига арабских государств заявила, что больше не считает "Хезболлу" террористической организацией.

Судя по всему, есть определенный план примирения, чтобы закончить все без войны. Ведь богатые арабские страны сейчас очень не хотят региональной войны на Ближнем Востоке и всеми силами пытаются этого избежать,

– подчеркнул Цви Зильбер.

Если Израиль в ближайшие дни объявит о завершении военной операции в Секторе Газа, то вполне вероятно, что мы увидим завершение истории с "Хезболлой" без войны. Но очевидно, что для Израиля потребуются подтверждения мирных намерений.

Ситуация на Ближнем Востоке: контекст