Есть план примирения, – израильский журналист о конфликтах на Ближнем Востоке
Иран заявил, что поддержит ливанскую группировку "Хезболла", если Израиль нападет на Ливан. К тому же война Израиля с ХАМАС до сих пор продолжается, а ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной.
Израильский журналист Цви Зильбер рассказал 24 Каналу, что Иран не имеет достаточно сил, чтобы напрямую воевать с Израилем. Поэтому угрозы со стороны иранских властей на самом деле трудно реализовать на практике.
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К чему стоит готовиться
Сейчас Иран снизил градус своей риторики. А в группировке "Хезболла" заявили, что прекратят обстрелы Израиля, если страна сделает то же самое в отношении Сектора Газа. Это обещают выполнить даже без подписания каких-либо мирных договоренностей.
Так ищут способы, как урегулировать ситуацию. В Израиле также не делают лишних движений, потому что есть надежда, что все может закончиться мирно. К тому же была информация, что Лига арабских государств заявила, что больше не считает "Хезболлу" террористической организацией.
Судя по всему, есть определенный план примирения, чтобы закончить все без войны. Ведь богатые арабские страны сейчас очень не хотят региональной войны на Ближнем Востоке и всеми силами пытаются этого избежать,
– подчеркнул Цви Зильбер.
Если Израиль в ближайшие дни объявит о завершении военной операции в Секторе Газа, то вполне вероятно, что мы увидим завершение истории с "Хезболлой" без войны. Но очевидно, что для Израиля потребуются подтверждения мирных намерений.
Ситуация на Ближнем Востоке: контекст
- В октябре 2023 года Израиль массированно атаковали ракетами со стороны Сектора Газа. На страну выпустили сотни ракет и дронов. Террористы ХАМАС зашли в ряд городов и захватили заложников. Некоторые из них не освобождены до сих пор. Израильские власти объявили о начале войны.
- ЦАХАЛ почти месяц готовился к началу наземной операции в Секторе Газа. Все же 28 октября на север территории зашли израильские бронетранспортеры, танки и другая техника.
- В общем армия атаковала более 450 военных объектов террористической организации ХАМАС. Отдельно проводилась операция по уничтожению сотен тоннелей, которые построили террористы.
- Кроме войны с ХАМАС, Израиль также столкнулся с агрессией со стороны Ливана. Группировка "Хезболла" 4 июля выпустила на страну более 200 ракет и беспилотников. Боевики назвали это местью за убийство их главаря.