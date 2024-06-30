Отметим, что представительство Ирана в ООН заявило, что в случае атаки Израиля на Ливан "начнётся война на уничтожение". В ведомстве утверждали, что в таком случае рассматривают "полное привлечение всех фронтов сопротивления".

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Израиль не отступит

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в соцсети Х, более известной как твитер отреагировал на заявления Ирана об уничтожении страны. Он отметил, что ответ Израиля четкий.

Если Хезболла не прекратит огонь и не выйдет из южного Ливана, мы будем действовать против нее со всей силой, пока безопасность не будет восстановлена и жители не смогут вернуться в свои дома,

– указал он.

В то же время дипломат отметил, что режим, который угрожает уничтожением, заслуживает уничтожения.

Напомним, что 23 июня премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что нынешняя фаза боев против ХАМАС в Секторе Газа сворачивается. Он отметил, что окончание операции освободит больше сил для противостояния Хезболле. Нетаньяху пообещал бросить войска на север.