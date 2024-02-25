Причетні не лише фермери: чи можливо взагалі розв’язати конфлікт на польському кордоні

З кожним днем ситуація на україно-польському кордоні лише загострюється. Поки що до розв'язання цієї ситуації ще далеко, хоч український уряд вже підготував план для компромісу.

Водночас необхідно розуміти, що потрібно знайти комплексний підхід, адже мовиться вже не просто про ввезення українського зерна у Польщу. Детальніше про політичний вплив на блокування кордону 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

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Ситуація загострюється

Президент Росії Владімір Путін тисне не лише на східні, але й на західні кордони України. Так, президент України Володимир Зеленській на пресконференції 25 лютого наголосив, що у ситуації з блокуванням україно-польського кордону є російський слід.

Польські мітингувальники уже вчетверте розсипали українське зерно з восьми вагонів – це наймасштабніший подібний інцидент.

Відносини між нашими країнами зараз – у невизначеному стані. Особливо на тлі протестів польських фермерів, до яких можуть знову доєднатися польські перевізники. Вочевидь ця ситуація досягла своєї пікової точки і має дуже негативні наслідки для співпраці обох країн,

– наголосив Станіслав Желіховський.

Однак уряди все ж працюють над можливим пошуком компромісу. Цими днями офіційний Київ вже презентував п'ять кроків, як можна розв'язати цю ситуацію. Поки необхідно дочекатися реакцій польського уряду.

"Варто також врахувати, що ситуація є непроста з огляду на те, що підкидають дрова у вогонь російські спецслужби. Якщо вони навіть не є організаторами, то користуються цим, аби посіяти ворожнечу між народами. Тобто навіть якщо проблему й вирішать, щоб наслідки залишилися", – пояснив експерт-міжнародник.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський також відзначав, як активно росіяни взялися поширювати історію з протестами на кордоні, щоб внести розбрат у непрості стосунки між поляками та українцями.

Політична складова протестів

Звернути увагу потрібно й на політичний аспект. Бо за акціями стоять також польські політики, багато з яких належать до партій, які не надто дружні до України. Яскравим прикладом є Конфедерація свободи і незалежності, яка давно виступає проти допомоги Україні.

Ще з листопада 2023 року Кшиштоф Босак та Рафал Меклер на пресконференції у Сеймі заявили, що коаліція "Конфедерація свободи й незалежності" підтримує акцію з блокування перевізниками кордону з Україною, яка тоді розпочалася 6 листопада.Підтримує "Конфедерація" й ту акцію, яка відбувається сьогодні. Ба більше, її люблінський представник та Рафал Меклер є одним з організаторів протестів.

"Варто розуміти, що у цій ситуації також можуть бути зацікавлені політики з колишньої керівної партії "Право і справедливість". Там також воліють настільки загострити ситуацію, щоб фактично урядова коаліція, яка зараз існує, не змогла впоратися з викликами і втрачала свої електоральні позиції", – зауважив Желіховський.

Тож зараз очільник польського уряду Дональд Туск намагається маневрувати між внутрішньополітичного поля Польщі, так і між Україною і Європейським Союзом.

Це зараз надважке завдання, щоб можна було знайти компроміс між усіма зацікавленими сторонами,

– наголосив експерт-міжнародник.

Нагадаємо, що 28 березня має відбутися зустріч українського та польського урядів для врегулювання ситуації на кордоні.

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