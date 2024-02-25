Водночас необхідно розуміти, що потрібно знайти комплексний підхід, адже мовиться вже не просто про ввезення українського зерна у Польщу. Детальніше про політичний вплив на блокування кордону 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.
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Ситуація загострюється
Президент Росії Владімір Путін тисне не лише на східні, але й на західні кордони України. Так, президент України Володимир Зеленській на пресконференції 25 лютого наголосив, що у ситуації з блокуванням україно-польського кордону є російський слід.
Польські мітингувальники уже вчетверте розсипали українське зерно з восьми вагонів – це наймасштабніший подібний інцидент.
Відносини між нашими країнами зараз – у невизначеному стані. Особливо на тлі протестів польських фермерів, до яких можуть знову доєднатися польські перевізники. Вочевидь ця ситуація досягла своєї пікової точки і має дуже негативні наслідки для співпраці обох країн,
– наголосив Станіслав Желіховський.
Однак уряди все ж працюють над можливим пошуком компромісу. Цими днями офіційний Київ вже презентував п'ять кроків, як можна розв'язати цю ситуацію. Поки необхідно дочекатися реакцій польського уряду.
"Варто також врахувати, що ситуація є непроста з огляду на те, що підкидають дрова у вогонь російські спецслужби. Якщо вони навіть не є організаторами, то користуються цим, аби посіяти ворожнечу між народами. Тобто навіть якщо проблему й вирішать, щоб наслідки залишилися", – пояснив експерт-міжнародник.
Додамо, що президент України Володимир Зеленський також відзначав, як активно росіяни взялися поширювати історію з протестами на кордоні, щоб внести розбрат у непрості стосунки між поляками та українцями.
Політична складова протестів
Звернути увагу потрібно й на політичний аспект. Бо за акціями стоять також польські політики, багато з яких належать до партій, які не надто дружні до України. Яскравим прикладом є Конфедерація свободи і незалежності, яка давно виступає проти допомоги Україні.
"Варто розуміти, що у цій ситуації також можуть бути зацікавлені політики з колишньої керівної партії "Право і справедливість". Там також воліють настільки загострити ситуацію, щоб фактично урядова коаліція, яка зараз існує, не змогла впоратися з викликами і втрачала свої електоральні позиції", – зауважив Желіховський.
Тож зараз очільник польського уряду Дональд Туск намагається маневрувати між внутрішньополітичного поля Польщі, так і між Україною і Європейським Союзом.
Це зараз надважке завдання, щоб можна було знайти компроміс між усіма зацікавленими сторонами,
– наголосив експерт-міжнародник.
Нагадаємо, що 28 березня має відбутися зустріч українського та польського урядів для врегулювання ситуації на кордоні.
Що відбувається на кордоні з Польщею: останні новини
- Вночі 25 лютого стало відому про наймасштабнішу диверсію з українським зерном на кордоні. Польські мітингувальники висипали збіжжя щонайменше з восьми вагонів – пошкоджено 160 тонн зерна. Вантаж прямував до Гданська, звідки мав вирушати до інших країн світу.
- Зауважимо, що на другу річницю повномасштабного вторгнення Росії, польські фермери також вдалися до незаконних дій та висипали українське зерно з вагона потяга. Відбулося це на залізничній станції "Дорогуськ" – поблизу пункту пропуску "Медика – Шегині".
- Станом на 24 лютого у чергах з українського боку стоять 2500 вантажівок, які не можуть проїхати пункти пропуску. У ДПСУ повідомили, що за 23 лютого кордон на ПП "Ягодин" перетнули близько 100 вантажівок, які їхали в бік України. Натомість на цьому напрямку польські фермери не пропускають жодного вантажного транспортного засобу, який їде в Польщу.