В то же время необходимо понимать, что нужно найти комплексный подход, ведь речь идет уже не просто о ввозе украинского зерна в Польшу. Подробнее о политическом влиянии на блокирование границы 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

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Ситуация обостряется

Президент России Владимир Путин давит не только на восточные, но и на западные границы Украины. Так, президент Украины Владимир Зеленской на пресс-конференции 25 февраля отметил, что в ситуации с блокированием украино-польской границы есть российский след.

Польские митингующие уже в четвертый раз рассыпали украинское зерно из восьми вагонов – это самый масштабный подобный инцидент.

Отношения между нашими странами сейчас – в неопределенном состоянии. Особенно на фоне протестов польских фермеров, к которым могут снова присоединиться польские перевозчики. Очевидно эта ситуация достигла своей пиковой точки и имеет очень негативные последствия для сотрудничества обеих стран,

– отметил Станислав Желиховский.

Однако правительства все же работают над возможным поиском компромисса. На днях официальный Киев уже представил пять шагов, как можно решить эту ситуацию. Пока необходимо дождаться реакций польского правительства.

"Стоит также учесть, что ситуация непростая ввиду того, что подбрасывают дрова в огонь российские спецслужбы. Если они даже не являются организаторами, то пользуются этим, чтобы посеять вражду между народами. То есть даже если проблему и решат, чтобы последствия остались", – объяснил эксперт-международник.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, как активно россияне взялись распространять историю с протестами на границе, чтобы внести раздор в непростые отношения между поляками и украинцами.

Политическая составляющая протестов

Обратить внимание нужно и на политический аспект. Потому что за акциями стоят также польские политики, многие из которых принадлежат к партиям, что не слишком дружественны к Украине. Ярким примером является Конфедерация свободы и независимости, которая давно выступает против помощи Украине.

Обратите внимание! Еще с ноября 2023 года Кшиштоф Босак и Рафал Меклер на пресс-конференции в Сейме заявили, что коалиция "Конфедерация свободы и независимости" поддерживает акцию по блокированию перевозчиками границы с Украиной, которая тогда началась 6 ноября.

Поддерживает "Конфедерация" и ту акцию, которая происходит сегодня. Более того, ее люблинский представитель и Рафал Меклер является одним из организаторов протестов.

"Стоит понимать, что в этой ситуации также могут быть заинтересованы политики из бывшей правящей партии "Право и справедливость". Там также предпочитают настолько обострить ситуацию, чтобы фактически правительственная коалиция, которая сейчас существует, не смогла справиться с вызовами и теряла свои электоральные позиции", – заметил Желиховский.

Поэтому сейчас глава польского правительства Дональд Туск пытается маневрировать между внутриполитическим полем Польши, так и между Украиной и Европейским Союзом.

Это сейчас сверхтяжелая задача, чтобы можно было найти компромисс между всеми заинтересованными сторонами,

– отметил эксперт-международник.

Напомним, что 28 марта должна состояться встреча украинского и польского правительств для урегулирования ситуации на границе.

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