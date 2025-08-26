Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська прокоментувала ймовірне блокування російської музики в Україні на таких платформах як Spotify, Apple Music та YouTube Music. На її думку, це необхідний крок для захисту культурного простору України.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Олени Івановської в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Дивіться також Кабмін призначив нового мовного омбудсмена України

Що омбудсменка каже про блокування російської музики?

Олена Івановська вважає, що поширення російської музики в Україні сьогодні є не просто парадоксом, а фактично викликом національній безпеці та культурній ідентичності. "Російська музика, особливо та, що створена або підтримується особами, які відкрито схвалюють агресивну політику Росії, має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах", – каже вона.

Омбудсменка зазначила, що один із найбільш дієвих шляхів – це звернення до монополістів та великих світових платформ із чіткою позицією на основі українського законодавства.

Я вважаю, що блокування російської музики на популярних платформах – це необхідний крок для захисту культурного простору України. Водночас цей процес повинен бути чітко врегульованим, прозорим і відповідати законодавчим нормам, щоб ми не тільки відстоювали свої національні інтереси, а й діяли в межах правового поля, викликаючи розуміння і підтримку як у громадян України, так і в міжнародної спільноти,

– сказала Івановська.

Вона підкреслила, що у 15-й статті закону "Про культуру" прямо прописано унеможливлення виконання пісенного та іншого культурного продукту громадянами Росії або тими, хто підтримує агресивну політику держави-агресора. Саме на цю законодавчу базу можна спиратися, вимагаючи від стрімінгових платформ дотримання національних інтересів.

Крім того, важливо, щоб такі ініціативи підтримувалися на рівні РНБО та інших державних органів – це додасть їм ваги та офіційного статусу, що, своєю чергою, підвищить шанси на успішне впровадження відповідних обмежень. "Наразі вже створена робоча група при Директораті з питань внутрішньої та гуманітарної політики ОП України, де ми беремо участь", – резюмувала Івановська.

Що відомо про інші заяви мовної омбудсменки?