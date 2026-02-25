Це бізнес, – екскерівник кримінальної розвідки розкрив, навіщо Путін заборонив Telegram
- У Росії заблокували Telegram, щоб заохотити росіян перейти на державний месенджер MAX, який належить Володимиру Путіну.
- Валерій Кур зазначив, що блокування Telegram пов'язане з бізнес-інтересами Кремля.
У Росії заблокували Telegram. Цей месенджер дуже лояльний до Володимира Путіна та його оточення. Однак Кремль прийняв таке рішення саме через бізнес-інтереси.
Зараз усіх росіян закликають перейти на державний російський аналог – месенджер MAX. Керівник Управління кримінальної розвідки та засновник УБОЗ України Валерій Кур зауважив 24 Каналу, що цей додаток насправді належить Володимиру Путіну.
"Здебільшого MAX був створений не тільки для того, щоб контролювати. Вони й через Telegram контролювали усіх так званих опозиціонерів та неугодних. Вони скрізь контролюють кожен рух росіян. Тому це простий бізнес. Він просто вирішив забрати активи, позбавивши його електорату", – пояснив він.
Очевидно, що це путінські активи. Загалом Путін сьогодні володіє приблизно 400 – 500 мільярдів доларів. Він продовжує переконувати усіх, що у Росії "все за планом", а в економіці "стабільна ситуація".
Цікаво, що військовий оглядач Василь Пехньо вважає, що Telegram у Росії заблокували не просто так. Річ у тім, що російська влада може оголосити мобілізацію. Тому повне блокування Telegram потрібне, щоб попередити імовірну хвилю невдоволення, яка може поширюватися соцмережами.
Блокування Telegram у Росії: що відомо?
Прокремлівський телеграм-канал "База" з посиланням на "власні джерела з кількох відомств" повідомляє, що Telegram у Росії повністю заблокують. Месенджер можуть повністю заблокувати вже 1 квітня 2026 року.
Станом на зараз користувачі вже спостерігають обмеження у роботі дзвінків та завантаженні медіафайлів. "Роскомнадзор" офіційно підтвердив запровадження поступових заходів проти месенджера. Це може призвести до остаточного припинення його роботи на території Росії.
Водночас The Washington Post пише, що у Росії розпочали розслідування проти засновника Telegram Павла Дурова. Месенджер звинувачується в тому, що він нібито став "основним інструментом" для іноземних розвідувальних служб.