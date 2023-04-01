Дальність ще не та, яка нам потрібна, – Мусієнко назвав особливості бомби JDAM
Повітряні сили ЗСУ уже використовують авіаційні бомби JDAM проти важливих цілей росіян. Їхня дальність сягає приблизно 70 кілометрів.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Україні потрібна більша дальність зброї для ефективного знищення росіян.
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Дальність авіабомб невелика
31 березня у Збройних Силах України підтвердили використання авіабомб JDAM проти російських окупантів.
JDAM – це комплект обладнання з технологією, що дає можливість "навісити" системи керування – GPS-датчики та крила установки на некеровану бомбу, що перетворює її на крилату ракету,
– розповів Мусієнко.
Якщо йдеться про модифікацію, яку оголошували в США, дальність польоту бомби – 73 кілометри. Це навіть дещо менша дальність, яку має РСЗВ HIMARS з ракетами GMLRS-ER.
Мусієнко додав, для того, щоб досягти 73 кілометрів, літак має набрати швидкість та певну висоту, і вже потім здійснювати скидання бомби.
Олександр Мусієнко про бомби JDAM: дивіться відео
Переваги JDAM
Перевага таких технологій насамперед в тому, що це підтримка для нашої авіації. На думку Мусієнка, це одне з найкращих озброєнь для знищення наземних цілей, яку зараз мають на озброєнні Повітряні сили.
"Крім того, значною є вага вибухової речовини. Авіаційна бомба різного типу немає тротилового еквівалента, і знатна спричиняти серйозні руйнування", – зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.
За словами Мусієнка, дальність цих бомб ще не є тією, яка потрібна Україні.Зверніть увагу! Важлива перевага JDAM-ER – системи легко монтуються на літаки, що є на озброєнні українських ВПС і не потребують складних модернізацій. Про це офіційно не повідомляли, але сам факт застосування JDAM-ER свідчить, що особливих проблем для українських інженерів не було.
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