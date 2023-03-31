Цю інформацію підтвердив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Надзвичайно високоточна зброя

"Ми теж використовуємо бомби JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по важливих цілях. Ці бомби трохи меншої потужності, але надзвичайно високоточні", – розповів Ігнат.

Він наголосив, що Україні необхідна більша кількість таких бомб для того, щоб мати ще більший успіх на фронті.

Довідково. JDAM – це комплекти обладнання на основі технології GPS. Завдяки цьому вільнопадні авіабомби можна переробити на всепогодні кориговані боєприпаси. Даний комплект включає інерційну систему навігації та GPS-приймач, що дозволяє підвищити точність, а також невеликі крила, що кріпляться в середній частині бомби, та хвостовий блок, який має кероване оперення, воно дозволяє бомбі коригувати свій курс під час польоту до цілі.

Що відомо про надання бомб