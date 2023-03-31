Эту информацию подтвердил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Сверхвысокоточное оружие

"Мы тоже используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но сверхвысокоточные", – рассказал Игнат.

Он подчеркнул, что Украине необходимо большее количество таких бомб для того, чтобы иметь еще больший успех на фронте.

Справка. JDAM – это комплекты оборудования на основе технологии GPS. Благодаря этому свободнопадающие авиабомбы можно переработать на всепогодные корректируемые боеприпасы. Данный комплект включает инерционную систему навигации и GPS-приемник, что позволяет повысить точность, а также небольшие крылья, крепящиеся в средней части бомбы, и хвостовой блок, который имеет управляемое оперение – оно позволяет бомбе корректировать свой курс во время полета к цели.

Что известно о предоставлении бомб