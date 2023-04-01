Дальность еще не та, которая нам нужна – Мусиенко назвал особенности бомбы JDAM

Воздушные силы ВСУ уже используют авиационные бомбы JDAM против важнейших целей россиян. Их дальность достигает примерно 70 километров.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Украине необходима большая дальность оружия для эффективного уничтожения россиян.

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Дальность авиабомб невелика

31 марта в Вооруженных Силах Украины подтвердили использование авиабомб JDAM против русских оккупантов.

JDAM – это комплект оборудования с технологией, позволяющей "навесить" системы управления – GPS-датчики и крылья установки на неуправляемую бомбу, превращающую ее в крылатую ракету,

– рассказал Мусиенко.

Если речь идет о модификации, которую объявляли в США, дальность полета бомбы – 73 километра. Это даже несколько меньшая дальность, которую имеет РСЗО HIMARS с ракетами GMLRS-ER.

Мусиенко добавил, чтобы достичь 73 километров, самолет должен набрать скорость и определенную высоту, и уже потом осуществлять сброс бомбы.

Александр Мусиенко о бомбах JDAM: смотрите видео

Преимущества JDAM

Преимущество таких технологий в первую очередь в том, что это поддержка для нашей авиации. По мнению Мусиенко, это одно из лучших вооружений для уничтожения наземных целей, которые сейчас имеют на вооружении Воздушные силы.

"Кроме того, значителен вес взрывчатого вещества. Авиационная бомба разного типа нет тротилового эквивалента, и знатна вызывать серьезные разрушения", – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

По словам Мусиенко, дальность этих бомб еще не является той, которая нужна Украине.

Военная помощь Украине: важное

В Генштабе ВСУ подтвердили, что в Украину поступили все обещанные Германией танки Leopard. Кроме того, Вооруженным Силам передали 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами.

Франция удвоит количество снарядов калибра 155-миллиметров, отправляемых в Украину. Теперь их количество будет достигать двух тысяч в месяц с конца марта.

Польский производитель боеприпасов Dezamet увеличит производство в несколько раз. Все для того, чтобы снизить потребность украинцев в снарядах.

Важное преимущество JDAM-ER – системы легко монтируются на самолеты, находящиеся на вооружении украинских ВВС и не требующие сложных модернизаций. Об этом официально не сообщалось, но сам факт применения JDAM-ER свидетельствует, что особых проблем для украинских инженеров не было.