Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Украине необходима большая дальность оружия для эффективного уничтожения россиян.

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Дальность авиабомб невелика

31 марта в Вооруженных Силах Украины подтвердили использование авиабомб JDAM против русских оккупантов.

JDAM – это комплект оборудования с технологией, позволяющей "навесить" системы управления – GPS-датчики и крылья установки на неуправляемую бомбу, превращающую ее в крылатую ракету,

– рассказал Мусиенко.

Если речь идет о модификации, которую объявляли в США, дальность полета бомбы – 73 километра. Это даже несколько меньшая дальность, которую имеет РСЗО HIMARS с ракетами GMLRS-ER.

Мусиенко добавил, чтобы достичь 73 километров, самолет должен набрать скорость и определенную высоту, и уже потом осуществлять сброс бомбы.