Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Україні потрібна більша дальність зброї для ефективного знищення росіян.

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Дальність авіабомб невелика

31 березня у Збройних Силах України підтвердили використання авіабомб JDAM проти російських окупантів.

JDAM – це комплект обладнання з технологією, що дає можливість "навісити" системи керування – GPS-датчики та крила установки на некеровану бомбу, що перетворює її на крилату ракету,

– розповів Мусієнко.

Якщо йдеться про модифікацію, яку оголошували в США, дальність польоту бомби – 73 кілометри. Це навіть дещо менша дальність, яку має РСЗВ HIMARS з ракетами GMLRS-ER.

Мусієнко додав, для того, щоб досягти 73 кілометрів, літак має набрати швидкість та певну висоту, і вже потім здійснювати скидання бомби.