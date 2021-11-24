Боротьба з тероризмом і гуманітарна криза: США відновлять переговори з талібами

США відновлять переговори з талібами у Катарі. Вони заплановані на наступний тиждень. Під час переговорів поспілкуються про боротьбу з тероризмом і гуманітарну кризу в Афганістані.

Американську делегацію очолить спеціальний представник США по Афганістану Том Уест під час запланованих двотижневих переговорів.

Важливо Таліби заборонили показувати жінок у серіалах

Як розповів речник Держдепартаменту США Нед Прайс, сторони обговорять "наші життєво важливі національні інтереси". Серед них:

контртерористичні операції проти угруповань "Ісламська держава" та "Аль-Каїда";

гуманітарну допомогу;

складну економічну ситуацію Афганістану;

безпечний вихід з Афганістану для громадян США та афганців, які працювали на Сполучені Штати під час 20-річної війни.

Раніше США готові виділити Афганістану 144 мільйони доларів гуманітарної допомоги. Ці кошти мають допомогти тим, хто постраждав внаслідок кризи, що триває в країні й зараз.

Що цьому передувало

Ще 2 тижні тому Уест зустрівся в Пакистані з представниками "Талібану", який захопив владу в серпні, коли американські сили завершили виведення військ. Перша зустріч між двома сторонами відбулася 9 – 10 жовтня в столиці Катару Досі, куди після захоплення талібами переїхали американські дипломати.

Раніше Уест підтвердив умови США щодо отримання талібами фінансової та дипломатичної підтримки: боротьба з тероризмом, створення інклюзивного уряду, повага до прав меншин, жінок і дівчат, і забезпечення рівного доступу до освіти та роботи.

Він сказав, що Сполучені Штати продовжуватимуть діалог з "Талібаном" і наразі надаватимуть лише гуманітарну допомогу.

Зауважимо, що після захоплення влади Афганістану "Талібаном", терористи почали принижувати права жінок. Зокрема, дівчаткам заборонили ходити до школи після 7 класу. У країні значно зріс рівень насильства та кількість зґвалтувань.

Мешканці столиці намагалися втекти з Афганістану. Єдиний шанс зробити це – вилетіти літаком з аеропорту Кабула. Люди у розпачі чіплялися на шасі літака, аби покинути країну.