Борьба с терроризмом и гуманитарный кризис: США возобновят переговоры с талибами

США возобновят переговоры с талибами в Катаре. Они запланированы на следующую неделю. Во время переговоров обсудят борьбу с терроризмом и гуманитарный кризис в Афганистане.

Американскую делегацию возглавит специальный представитель США по Афганистану Том Уэст во время запланированных двухнедельных переговоров.

Важно Талибы запретили показывать женщин в сериалах

Как рассказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс, стороны обсудят "наши жизненно важные национальные интересы". Среди них:

контртеррористические операции против группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида";

гуманитарная помощь;

сложная экономическая ситуация Афганистана;

безопасный выход из Афганистана для граждан США и афганцев, которые работали на Соединенные Штаты во время 20-летней войны.

Ранее США готовы выделить Афганистану 144 миллиона долларов гуманитарной помощи. Эти средства должны помочь тем, кто пострадал в результате кризиса, который продолжается в стране и сейчас.

Что этому предшествовало

Еще 2 недели назад Уэст встретился в Пакистане с представителями "Талибана", который захватил власть в августе, когда американские силы завершили вывод войск. Первая встреча между двумя сторонами состоялась 9 – 10 октября в столице Катара Дохе, куда после захвата талибами переехали американские дипломаты.

Ранее Уэст подтвердил условия США по получению талибами финансовой и дипломатической поддержки: борьба с терроризмом, создание инклюзивного правительства, уважение к правам меньшинств, женщин и девушек, и обеспечение равного доступа к образованию и работе.

Он сказал, что Соединенные Штаты будут продолжать диалог с Талибаном и пока будут оказывать только гуманитарную помощь.

Заметим, что после захвата власти Афганистана и "Талибаном", террористы начали унижать права женщин. В частности, девочкам запретили ходить в школу после 7 класса. В стране значительно вырос уровень насилия и количество изнасилований.

Жители столицы пытались бежать из Афганистана. Единственный шанс сделать это – вылететь самолетом из аэропорта Кабула. Люди в отчаянии цеплялись на шасси самолета, чтобы покинуть страну.