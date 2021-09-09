Боротьба за крісло очільника САП: результати конкурсу можуть вплинути на підтримку США

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ігор Семак в знак протесту припинив участь в конкурсі на очільника САП. Нібито через те, що члени комісії, які делеговані парламентом – позбувалися незручних кандидатів. Водночас просуваючи потрібних.

Історія із обранням нового очільника САП триває вже рік. Спочатку довго не могли призначити конкурс. Коли врешті комісія була зібрана – за крісло очільника виявили бажання боротися 130 кандидатів. Проте після другого етапу – залишилось 37.

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Наразі, коли до фіналу вийшло двоє, конкурс спустили на гальмах. Останньою надією на те, що справу доведуть до її завершення стала спільна заява двох презентів Джо Байдена та Володимира Зеленського.

Ці кроки включають негайне обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора відповідно до найкращих міжнародних практик та ухвалення законодавства для захисту повноважень директора Національного антикорупційного бюро України, а також забезпечення прозорого та надійного процесу відбору наступника.

У фінал конкурсу вийшли 2 кандидати

Утім, комісія зібратися все одно не поспішає. Адже поставити крапку можна завдяки чесному останньому етапу: перевірити двох фіналістів – детектива НАБУ Олександра Клименка та чинного прокурора Офісу генпрокурора Андрія Синюка, на наявність лідерських якостей та професійні навички. І врешті вирішити, хто має стати очільником САП, а хто його заступником.

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Водночас обидва кандидати не влаштовують Банкову. Офіс Президента, як зазначали експерти, від початку хотів, аби антикорупційну прокуратуру очолила їхня людина – Андрій Костін. Нині він головує в комітеті Верховної Ради з питань правової політики. Тому члени комісії, які представлені парламентом, саботують конкурс – не приходять на засідання.

Ключовим кандидатом від Банкової був Костін, його просувала Банкова, його було з конкурсу викинуто. Водночас контрольована Банковою комісія викинула кандидатів, до яких не було претензій,

– сказав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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На сумніви щодо прозорості конкурсу вказував й виконуючий обов'язки голови САП Максим Грищук. Він пояснив – без керівника гальмується робота всієї спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Є складнощі в частині того, що немає заступника генерального прокурора – керівника САП, який має певні процесуальні повноваження. Тому низку документів нам доводиться підписувати в генерального прокурора, що іноді затягує процес", – зазначав Максим Грищук. У прозорості конкурсу сумнівався й колишній очільник САП Назар Холодницький.

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"Одні збивають одних, а другі збивають других. Такий статус кво не сприяє обранню керівника САП і викликаються сумніви в його прозорості та чесності", – зауважив Холодницький.

Питання САП ставить під загрозу відносини зі США

Водночас Банкова може зірвати конкурс через рішення скандального Окружного адмінсуду Києва – оголосивши новий, та спробувати знов протягнути зручного кандидата. Втім, експерти застерегли – зірвати конкурс без серйозних наслідків для України не вийде.

Якщо Банкова під цим підписались, то в них немає іншого вибору. Невиконання пунктів заяв фактично ставить під загрозу стратегічне партнерство України з США, а пункт щодо САП – один з перших,

– сказав Вадим Валько, юрист Центру протидії корупції.

І доказ цьому спільне звернення Зеленського та Байдена. Утім, найбільше в незалежності САП має бути зацікавлена Україна. Адже від співпраці антикорупційних органів, незалежності їхніх очільників і залежить, чи будуть притягнуті до відповідальності не чисті на руку чиновники.