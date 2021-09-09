Від 21 серпня 2020 року, коли очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький написав заяву на звільнення, орган не має повноцінного керівництва, лише виконувача обов'язків з обмеженими повноваженнями – Максима Грищука. Частину його повноважень передали генпрокурорці – Ірині Венедіктовій.

Від голови САП напряму залежить розслідування корупційних справ. Якщо прокуратурою керуватиме людина із сумнівною репутацією, це прямо відобразиться не лише на рівні довіри суспільства до органу, але й на можливості домогтися справедливого покарання для корупціонерів.

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У вересні 2020 року у МВФ заявили, що, якщо Україна хоче продовжити отримувати кредити, їй слід зберегти незалежність антикорупційних органів. Зокрема йдеться про підтримку незалежності й цілісності НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищого антикорупційного суду.

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Прозоре обрання нового очільника САП є одним з пунктів надання 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги ЄС. Крім того, це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Згідно з законом про прокуратуру, членами конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції.

Верховна Рада на засіданні 17 вересня з третьої спроби призначила сімох парламентських представників до складу конкурсної комісії:

Раду прокурорів представили чотири міжнародні експерти. Фактично в комісію вони потрапили за рекомендацією західних міжнародних партнерів України, і коротко їх називають "міжнародниками":

Опісля всіх етапів буде складено єдиний рейтинговий список. Перший у рейтингу кандидат і стане новим керівником САП, а другий – його заступником. Призначення прокурора на адміністративну посаду керівника САП і заступника, здійснюється генеральним прокурором, а на посаду керівника підрозділу – керівником САП.

У жовтні 2020 року Володимир Зеленський заявив, що керівника САП оберуть найближчими місяцями. За його словами, конкурс на цю посаду може бути дуже великим.

25 січня 2021 року конкурс з обрання очільника САП нарешті стартував. Він мав передбачати тестування на знання законодавства, практичні завдання, проходження поліграфа, психологічне тестування та співбесіду. У березні конкурсна комісія затвердила остаточний список 133 претендентів на керівні посади у відомстві. Тимчасовий очільник САП Максим Грищук не пройшов відбір на постійного керівника.

Цікаво Тимчасовий очільник САП Максим Грищук не пройшов відбір на постійного керівника

За кулісами залишається низка моментів, які можуть суттєво вплинути на перебіг конкурсу. Наприклад, етап співбесіди, який складатиметься із поліграфа (лише для керівника та його заступника), оцінки доброчесності кандидата, його практичного завдання та визначення професійних компетенцій.

Оскільки переможці визначатимуться відповідно до позиції в рейтингу після всіх етапів відбору, комісія не матиме фінального голосування за потенційного переможця. З одного боку, такий підхід убезпечує від додаткового впливу. Проте можлива ситуація, коли деякі члени навмисно виставлятимуть неадекватно низькі/високі бали кандидатам, аби вплинути на фінальний рейтинг.

Порушення закону та блокування конкурсу

До складу конкурсної комісії, яка обиратиме нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, увійшов поліціянт Олексій Дрозд, за якого проголосували у ВРУ. Однак, у нього немає антикорупційного досвіду, а його призначення суперечить закону.

Зокрема, ст. 8 закону України "Про прокуратуру" забороняє призначати членом конкурсної комісії правоохоронців. Окрім того, закон "Про Національну поліцію" каже, що працівник правоохоронних органів не втрачає свого статусу під час відрядження до іншого органу. Це робить незаконним призначення членом комісії підлеглого очільнику МВС.

Олексія Дрозда до складу конкурсної комісії рекомендували від фракції "Слуга Народу". У Центрі протидії корупції (ЦПК) стверджують, що в правоохоронця немає жодного досвіду в антикорупційних справах. Також є питання до доброчесності Дрозда, адже фірми його батька протягом двох років виграють мільйонні державні тендери.

Журналісти програми "Схеми" також виявили, що Олексій Дрозд писав спільні статті разом з заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим. Наприклад, з назвою "Правова охорона земельних відносин в Україні". В результаті Дрозд самоусунувся від роботи у комісії.

Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін у своєму Telegram-каналі заявив, що "наразі конкурс заблоковано за вказівкою Офісу Президента, оскільки їх головний кандидат – Андрій Костін вилетів з конкурсу. Підконтрольні члени комісії не просто бігають на Банкову, вони в онлайн-режимі виконують вказівки заступника Єрмака/Татарова".

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Фактор Татарова

Журналісти програми "Схеми" виявили зв'язки заступника керівника Офісу президента Олега Татарова з членами комісії, яка обирає голову САП.

Олег Татаров разом з Іриною Венедіктовою були присутні 5 жовтня 2020 року на вітальній зустрічі з новопризначеними членами комісії, які обиратимуть керівника САП.

Хто такий Олег Татаров зараз Заступник керівника Офісу президента. Під час Революції Гідності він обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС. Татаров регулярно публічно коментував події, розповсюджуючи звинувачення на адресу активістів, які до сьогодні не доведені: "Злочинці трощать все, на вулицях будують нові барикади, палять шини та не збираються припиняти протистояння", – говорив він на брифінгу у лютому 2014-го. У 2020 році Татаров пройшов люстраційну перевірку в Офісі президента. Через два місяці після цієї зустрічі, 18 грудня 2020 року, САП та НАБУ повідомили Татарову про підозру у хабарництві в справі щодо розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництвом займалася компанія "Укрбуд", президентом якої на той час був екснардеп Максим Микитась. Олег Татаров працював там юристом. Пізніше Офіс генпрокурора забрав у НАБУ та САП справу Татарова і передав її до Служби безпеки України. Окремо Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурорки Ірини Венедіктової у справу Татарова. Мовиться, зокрема, про рішення Венедіктової змінити групу прокурорів у справі Татарова.

Ірина Венедіктова зробила це ввечері 1 грудня 2020 року, перед тим, як детективи НАБУ планували повідомити Татарову про підозру. Через це нова група прокурорів була змушена заново вивчати справу.

Сам Татаров всі обвинувачення відкидає. Два прокурори – Андрій Перов та Роман Симків, які були несподівано відсторонені генпрокуроркою Іриною Венедіктовою у справі, де підозрюється Олег Татаров, подали заяви на участь у конкурсі на посаду керівника САП. "Схемам" вдалося з'ясувати, що Татаров може добре знати деяких членів комісії, яка обирає антикорупційного прокурора. До теми: Викрили "агентів впливу" Татарова: допомагають обирати нового антикорупційного прокурора Так, з двома з них Татаров співпрацює в комісії, створеній Володимиром Зеленським, з іншими працював раніше в одній робочій групі при Міністерстві юстиції та громадській раді при МВС часів президентства Віктора Януковича, один із членів комісії був науковим керівником Татарова, а з деякими Татаров писав спільні статті. Однак, декілька членів комісії своє знайомство чи співпрацю з Татаровим заперечують.

Скандали довкола конкурсу