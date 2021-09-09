От 21 августа 2020 года, когда глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление на увольнение, орган не имеет полноценного руководства, лишь исполняющего обязанности с ограниченными полномочиями – Максима Грищука. Часть его полномочий передали генпрокурору – Ирине Венедиктовой.
От главы САП напрямую зависит расследование коррупционных дел. Если прокуратурой будет руководить человек с сомнительной репутацией, это прямо отразится не только на уровне доверия общества к органу, но и на возможности добиться справедливого наказания для коррупционеров.
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Что предшествовало
В сентябре 2020 года в МВФ заявили, что, если Украина хочет продолжить получать кредиты, ей следует сохранить независимость антикоррупционных органов. В частности речь идет о поддержке независимости и целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.
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Прозрачное избрание нового главы САП является одним из пунктов предоставления 600 миллионов евро макрофинансовой помощи ЕС. Кроме того, это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.
Кто вошел в состав конкурсной комиссии САП
Согласно закону о прокуратуре, членами конкурсной комиссии должны быть лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции.
Верховная Рада на заседании 17 сентября с третьей попытки назначила семерых парламентских представителей в состав конкурсной комиссии:
- Бусол Елену Юрьевну – старшего научного сотрудника, заведующего кафедрой специально-правовых дисциплин учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, доктора юридических наук (по согласованию);
- Гуджала Андрея Андреевича – партнера, который руководит адвокатским объединением "ГуДеГ" (по согласованию);
- Дрозда Алексея Юрьевича – начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук, доцента (по согласованию);
- Коваль Екатерину Петровну – первого заместителя председателя Союза юристов Украины (по согласованию);
- Навроцкого Вячеслава Александровича — профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук, профессора (по согласованию);
- Романюка Богдана Васильевича – профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук, доцента (по согласованию);
- Соболя Евгения Юрьевича – заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, доктора юридических наук, профессора (по согласованию).
Совет прокуроров представили четыре международных эксперта. Фактически в комиссию они попали по рекомендации западных международных партнеров Украины, и коротко их называют "международниками":
- Роман Куйбида – заместитель председателя правления ОО "Центр политико-правовых реформ", член Общественного совета добропорядочности;
- Нона Цоцория – международный консультант по оценке и реализации проектов по правам человека, борьбе с коррупцией, верховенству права, экс-судья Европейского суда по правам человека;
- Драго Кос – председатель рабочей группы по взяточничеству в международных бизнес-переводах в рамках Организации экономического сотрудничества и развития, руководящий партнер в компании RUR в сферах корпоративной добропорядочности, предотвращения коррупции, судебного аудита и тому подобное. В 2003-2011 году возглавлял группу государств в борьбе с коррупцией, созданную Советом Европы. А с 2004 по 2010 был первым председателем Комиссии по предотвращению коррупции Словении.
- Томас Файрстоун – бывший прокурор США, партнер компании "Бейкер и Маккензи". Имеет значительный опыт работы в органах досудебного расследования и прокуратуре США: 6 лет работал в отделе борьбы с организованной преступностью Прокуратуры США в Нью-Йорке, где специализировался на делах российских олигархов и чиновников, связанных с коррупцией и отмыванием средств.
После всех этапов будет составлен единый рейтинговый список. Первый в рейтинге кандидат и станет новым руководителем САП, а второй – его заместителем. Назначение прокурора на административную должность руководителя САП и заместителя, осуществляется генеральным прокурором, а на пост руководителя подразделения – руководителем САП.
Год выборов и затягиваний
В октябре 2020 года Владимир Зеленский заявил, что руководителя САП выберут в ближайшие месяцы. По его словам, конкурс на эту должность может быть очень большим.
25 января 2021 года конкурс по избранию главы САП наконец стартовал. Он должен был предусматривать тестирование на знание законодательства, практические задания, прохождение полиграфа, психологическое тестирование и собеседование. В марте конкурсная комиссия утвердила окончательный список 133 претендентов на руководящие должности в ведомстве. Временный глава САП Максим Грищук не прошел отбор на постоянного руководителя.
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Поскольку победители будут определяться в соответствии с позицией в рейтинге после всех этапов отбора, комиссия не будет иметь финального голосования за потенциального победителя. С одной стороны, такой подход ограждает от дополнительного воздействия. Однако возможна ситуация, когда некоторые члены намеренно будут выставлять неадекватно низкие/высокие баллы кандидатам, чтобы повлиять на финальный рейтинг.
Нарушение закона и блокирование конкурса
В состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, вошел полицейский Алексей Дрозд, за которого проголосовали в ВРУ. Однако, у него нет антикоррупционного опыта, а его назначение противоречит закону.
Алексея Дрозда в состав конкурсной комиссии рекомендовали от фракции "Слуга Народа". В Центре противодействия коррупции (ЦПК) утверждают, что у правоохранителя нет никакого опыта в антикоррупционных делах. Также есть вопросы к доброчестности Дрозда, ведь фирмы его отца в течение двух лет выигрывают миллионные государственные тендеры.
Журналисты программы "Схемы" также обнаружили, что Алексей Дрозд писал совместные статьи вместе с заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым. Например, с названием "Правовая охрана земельных отношений в Украине". В результате Дрозд самоустранился от работы в комиссии.
Председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в своем Telegram-канале заявил, что "в настоящее время конкурс заблокирован по указанию Офиса Президента, поскольку их главный кандидат – Андрей Костин вылетел из конкурса. Подконтрольные члены комиссии не просто бегают на Банковую, они в онлайн-режиме выполняют указания заместителя Ермака/Татарова".
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Фактор Татарова
Журналисты программы "Схемы" обнаружили связи заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова с членами комиссии, которая выбирает главу САП.
Олег Татаров вместе с Ириной Венедиктовой присутствовали 5 октября 2020 года на поздравительной встрече с вновь назначенными членами комиссии, которые будут выбирать руководителя САП.
Кто такой Олег Татаров сейчасЗаместитель руководителя Офиса президента. Во время Революции Достоинства он занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД. Татаров регулярно публично комментировал события, распространяя обвинения в адрес активистов, которые до сих пор не доказаны: "Преступники крушат все, на улицах строят новые баррикады, жгут шины и не собираются прекращать противостояние", – говорил он на брифинге в феврале 2014-го. В 2020 году Татаров прошел люстрационную проверку в Офисе президента.
Через два месяца после этой встречи, 18 декабря 2020 года, САП и НАБУ сообщили Татарову о подозрении во взяточничестве в деле о хищении денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительством занималась компания "Укрбуд", президентом которой в то время был экс-нардеп Максим Микитась. Олег Татаров работал там юристом.
Позже Офис генпрокурора забрал у НАБУ и САП дело Татарова и передал его в Службу безопасности Украины. Отдельно Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело Татарова. Говорится, в частности, о решении Венедиктовой сменить группу прокуроров по делу Татарова.
Ирина Венедиктова сделала это вечером 1 декабря 2020 года, перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении. Из-за этого новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело.
Сам Татаров все обвинения отвергает. Два прокурора – Андрей Перов и Роман Симкив, которые были неожиданно отстранены генпрокурором Ириной Венедиктовой по делу, где подозревается Олег Татаров, подали заявления на участие в конкурсе на должность руководителя САП. "Схемам" удалось выяснить, что Татаров может хорошо знать некоторых членов комиссии, которая выбирает антикоррупционного прокурора.
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Так, с двумя из них он сотрудничает в комиссии, созданной Владимиром Зеленским, с другими работал ранее в одной рабочей группе при Министерстве юстиции и общественном совете при МВД времен президентства Виктора Януковича, один из членов комиссии был научным руководителем Татарова, а с некоторыми он писал совместные статьи. Однако, несколько членов комиссии свое знакомство или сотрудничество с Татаровым отрицают.
Скандалы вокруг конкурса
Много месяцев конкурс на избрание руководителей САП сопровождали скандалы на фоне журналистских расследований. Общественная организация Transparency International Ukraine заявляла о торможении процесса отбора кандидатов, намеренном блокировании достойных кандидатов, огласке информации по результатам полиграфа и несоблюдении критериев оценки добропорядочности. Активисты и правозащитники заявляют о вероятной перезагрузке конкурса.
Сейчас четыре из шести этапов прошли двое кандидатов – Андрей Синюк и Александр Клименко. 23 августа "Европейское правда" опубликовала письмо, где международные эксперты, которые входят в Совет прокуроров, обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой и пригрозили выйти из комиссии.
Важно Члены комиссии отбора руководителя САП пожаловалась на давление и пригрозили выйти из процесса
Член комиссии Драго Кос в интервью изданию "Бабель" рассказал, что сильного влияния он лично не испытывает, поскольку находится не в Украине. Однако, по его словам, Совет прокуроров "получает достаточно информации от друзей в Украине и знает, что много людей хотят, чтобы комиссия приняла решения, которые выгодны им".
Это разные группы с разными интересами. Мы знаем, что проходят специальные совещания без участия членов комиссии, на которых обсуждают нашу работу, и потом мы видим последствия этих встреч уже в работе комиссии,
– отметил Драго Кос.
По его словам, после этих совещаний комиссия долго не встречалась или принимала очень интересные решения. Например, часть комиссии пыталась поддержать кандидатов, которые явно не соответствовали критериям. Или наоборот – проваливала достойных кандидатов, которые отвечали всем требованиям. Драго Кос рассказал, что на вопрос, почему заседаний нет – отвечали, что это из-за отпуска и ковида.
"САП – неотделимая часть антикоррупционной "экосистемы"
Прозрачность конкурса на ТОП-должности в САП существенно может повлиять на наши отношения как с США, так и с любыми международными партнерами, потому что именно антикоррупционная реформа и независимость антикоррупционных органов стоят в центре наших отношений с западными странами.
Заместитель исполнительного директора Transparency International Украина Екатерина Рыженко отметила, что Специализированная антикоррупционная прокуратура – это один из основных органов, который был создан еще в начале "антикоррупционной реформы". Он работает с рядом других органов – НАБУ, ВАКС, НАПК, АРМА. По словам эксперта, "САП – неотделимая часть антикоррупционной "экосистемы" без надлежащего функционирования которой борьбу с коррупцией трудно представить, это невозможно".
Рыженко говорит, что именно поэтому такое сильное внимание к конкурсу и вокруг этого органа. Ведь глава САП – это человек, который является символом и фактически обеспечивает эффективность и независимость этого органа.
А от независимости ВАКС вообще напрямую будет зависеть количество ТОП-коррупционных дел и непосредственное доведение их до логического конца и надеемся до приговоров. ВАКС 5 сентября праздновали два года. И он уже имеет, что продемонстрировать – ряд приговоров, которые без работы САП были бы невозможны. Поэтому то, что конкурс происходит уже более года – это просто нонсенс,
– заявила Рыженко.
Заместитель исполнительного директора Transparency International Украина Екатерина Рыженко / Фото НАБУ
Учитывая заявления международных экспертов, это еще больше подтверждает то, что есть давление, добавляет эксперт. По ее словам, представители власти прекрасно понимают, что им необходимо иметь контроль над будущим руководителем САП. Сейчас руководство де-факто над этим органом осуществляет генеральный прокурор, потому что постоянного руководителя у САП нет.
Поэтому заинтересованным сторонам "на руку" затягивать этот процесс избрания руководителя или приложить максимально усилия, чтобы выбрать того человека, который будет действовать в интересах тех или иных фигурантов. Конечно, многие не заинтересованы в том, чтобы был избран на прозрачном независимом конкурсе руководитель САП. Потому что многие из этих людей станут или уже являются фигурантами расследований Специализированной антикоррупционной прокуратуры,
– отметила Рыженко.
По ее словам, если из комиссии выйдут представители Совета прокуроров – международные эксперты, то это будет большой проблемой. Ведь надо будет перезапускать конкурс, который не закончился, и переизбирать новых членов комиссии. Таким образом процесс конкурса затянется.
Мне трудно вспомнить, какой еще другой конкурс в последнее время длился дольше года. Тем более этот конкурс уже на последнем этапе. Осталось два кандидата на ТОП-должности – на руководителя и заместителя САП. У них осталось буквально несколько этапов: профессиональное собеседование, практическое задание. Это уже почти финал,
– уточнила эксперт.
Не провести прозрачный конкурс в САП – не вариант
Екатерина Рыженко выразила обеспокоенность тем, что комиссия на избрание руководителя САП не собирается почти полтора месяца. По ее словам, заявления международных экспертов о том, что они теоретически могут выйти из комиссии из-за давления – это тревожный звонок, что конкурс на грани срыва.
Сейчас президент США Джо Байден прямым текстом говорит, что не провести прозрачный конкурс в САП – не вариант. Здесь вопрос, готовы ли представители ОП и другие должностные лица пожертвовать своими партнерскими отношениями и нормальным статусом САП с нашими международными партнерами и в глазах сообщества. Или все же они дадут возможность конкурсу "идти дальше" и логично ему завершиться. Потому что однозначно такие "лимбы" длиться так долго не могут и надо принимать какие-то шаги,
– резюмировала Рыженко.
Джозеф Байден прямо заявил о необходимости выбрать нового руководителя САП / Фото 24 канал