От 21 августа 2020 года, когда глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление на увольнение, орган не имеет полноценного руководства, лишь исполняющего обязанности с ограниченными полномочиями – Максима Грищука. Часть его полномочий передали генпрокурору – Ирине Венедиктовой.

От главы САП напрямую зависит расследование коррупционных дел. Если прокуратурой будет руководить человек с сомнительной репутацией, это прямо отразится не только на уровне доверия общества к органу, но и на возможности добиться справедливого наказания для коррупционеров.

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Что предшествовало

В сентябре 2020 года в МВФ заявили, что, если Украина хочет продолжить получать кредиты, ей следует сохранить независимость антикоррупционных органов. В частности речь идет о поддержке независимости и целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.

Такое предостережение прозвучало после постановления Конституционного суда о "неконституционности" назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. В НАБУ в ответ заявили, что такое решение политически мотивировано и не прекращает полномочий Сытника.

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Прозрачное избрание нового главы САП является одним из пунктов предоставления 600 миллионов евро макрофинансовой помощи ЕС. Кроме того, это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

Кто вошел в состав конкурсной комиссии САП

Согласно закону о прокуратуре, членами конкурсной комиссии должны быть лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции.

Верховная Рада на заседании 17 сентября с третьей попытки назначила семерых парламентских представителей в состав конкурсной комиссии:

Бусол Елену Юрьевну – старшего научного сотрудника, заведующего кафедрой специально-правовых дисциплин учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, доктора юридических наук (по согласованию);

старшего научного сотрудника, заведующего кафедрой специально-правовых дисциплин учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, доктора юридических наук (по согласованию); Гуджала Андрея Андреевича – партнера, который руководит адвокатским объединением "ГуДеГ" (по согласованию);

партнера, который руководит адвокатским объединением "ГуДеГ" (по согласованию); Дрозда Алексея Юрьевича – начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук, доцента (по согласованию);

начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук, доцента (по согласованию); Коваль Екатерину Петровну – первого заместителя председателя Союза юристов Украины (по согласованию);

первого заместителя председателя Союза юристов Украины (по согласованию); Навроцкого Вячеслава Александровича — профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук, профессора (по согласованию);

— профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук, профессора (по согласованию); Романюка Богдана Васильевича – профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук, доцента (по согласованию);

профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук, доцента (по согласованию); Соболя Евгения Юрьевича – заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, доктора юридических наук, профессора (по согласованию).

Совет прокуроров представили четыре международных эксперта. Фактически в комиссию они попали по рекомендации западных международных партнеров Украины, и коротко их называют "международниками":

Роман Куйбида – заместитель председателя правления ОО "Центр политико-правовых реформ", член Общественного совета добропорядочности;

заместитель председателя правления ОО "Центр политико-правовых реформ", член Общественного совета добропорядочности; Нона Цоцория – международный консультант по оценке и реализации проектов по правам человека, борьбе с коррупцией, верховенству права, экс-судья Европейского суда по правам человека;

международный консультант по оценке и реализации проектов по правам человека, борьбе с коррупцией, верховенству права, экс-судья Европейского суда по правам человека; Драго Кос – председатель рабочей группы по взяточничеству в международных бизнес-переводах в рамках Организации экономического сотрудничества и развития, руководящий партнер в компании RUR в сферах корпоративной добропорядочности, предотвращения коррупции, судебного аудита и тому подобное. В 2003-2011 году возглавлял группу государств в борьбе с коррупцией, созданную Советом Европы. А с 2004 по 2010 был первым председателем Комиссии по предотвращению коррупции Словении.

председатель рабочей группы по взяточничеству в международных бизнес-переводах в рамках Организации экономического сотрудничества и развития, руководящий партнер в компании RUR в сферах корпоративной добропорядочности, предотвращения коррупции, судебного аудита и тому подобное. В 2003-2011 году возглавлял группу государств в борьбе с коррупцией, созданную Советом Европы. А с 2004 по 2010 был первым председателем Комиссии по предотвращению коррупции Словении. Томас Файрстоун – бывший прокурор США, партнер компании "Бейкер и Маккензи". Имеет значительный опыт работы в органах досудебного расследования и прокуратуре США: 6 лет работал в отделе борьбы с организованной преступностью Прокуратуры США в Нью-Йорке, где специализировался на делах российских олигархов и чиновников, связанных с коррупцией и отмыванием средств.

Как комиссия будет оценивать кандидата на собеседовании, регламентирует Методология и критерии оценивания практических заданий и результатов собеседования. Например, каждый член комиссии будет выставлять баллы от 0 до 3 за разные индикаторы. А решение о дальнейшем участии кандидата в конкурсе после оценки его добропорядочности должны принимать по формуле 5+2 (где 5 – это количество членов комиссии от парламента, а 2 – от Совета прокуроров).

После всех этапов будет составлен единый рейтинговый список. Первый в рейтинге кандидат и станет новым руководителем САП, а второй – его заместителем. Назначение прокурора на административную должность руководителя САП и заместителя, осуществляется генеральным прокурором, а на пост руководителя подразделения – руководителем САП.

Год выборов и затягиваний В октябре 2020 года Владимир Зеленский заявил, что руководителя САП выберут в ближайшие месяцы. По его словам, конкурс на эту должность может быть очень большим. 25 января 2021 года конкурс по избранию главы САП наконец стартовал. Он должен был предусматривать тестирование на знание законодательства, практические задания, прохождение полиграфа, психологическое тестирование и собеседование. В марте конкурсная комиссия утвердила окончательный список 133 претендентов на руководящие должности в ведомстве. Временный глава САП Максим Грищук не прошел отбор на постоянного руководителя. Интересно Временный глава САП Максим Грищук не прошел отбор на постоянного руководителя За кулисами остается ряд моментов, которые могут существенно повлиять на ход конкурса. Например, этап собеседования, который будет состоять из полиграфа (только для руководителя и его заместителя), оценки добропорядочности кандидата, его практического задания и определения профессиональных компетенций. Поскольку победители будут определяться в соответствии с позицией в рейтинге после всех этапов отбора, комиссия не будет иметь финального голосования за потенциального победителя. С одной стороны, такой подход ограждает от дополнительного воздействия. Однако возможна ситуация, когда некоторые члены намеренно будут выставлять неадекватно низкие/высокие баллы кандидатам, чтобы повлиять на финальный рейтинг.