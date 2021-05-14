Выявили "агентов влияния" Татарова: помогают выбирать нового антикоррупционного прокурора
Заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров имеет связи с членами комиссии, которая выбирает главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. С некоторыми он работал еще во времена экс-президента-беглеца Виктора Януковича.
Источник:"Схемы" на 24 канале
Журналисты выяснили, что с двумя членами комиссии Татаров сотрудничает в комиссии, созданной Владимиром Зеленским. С другими – ранее работал в одной рабочей группе при Минюсте и общественном совете при Министерстве внутренних дел времен Януковича.
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Расследователи также сообщили, что один из членов комиссии был научным руководителем Татарова, а с некоторыми он писал совместные статьи. Пока сам замруководителя ОП это не прокомментировал никак.
Влияние Татарова на членов комиссии
Екатерина Коваль
Глава комиссии Екатерина Коваль в 2012 году вместе с Татаровым работала в рабочей группе, созданной тогдашним министром юстиции Александром Лавриновичем. Также в 2013 году она руководила комитетом планирования и мониторинга общественного совета при МВД Украины. По ее словам, она работала в этом совете также и во время Революции Достоинства.
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Другие члены комиссии
"Схемы" также заметили персону Андрея Гуджала – его кандидатуру в комиссии предложила фракция ОПЗЖ, представителем которой является нардеп Григорий Мамка. Татаров ранее писал отзыв на диссертацию Мамке и был его оппонентом.
Еще один член комиссии – Евгений Соболь. Ему присвоили президентское звание "заслуженный деятель науки и техники". Он уверял журналистов, что награда не повлияет на его независимость в комиссии.
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Дело Татарова: главное
- Заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционному скандалу. Это касается квартир Национальной гвардии и убытков на 81 миллион гривен.
- Офис генпрокурора в декабре 2020 года забрал дело из НАБУ и передал в Службу безопасности Украины. За это Татарову не избрали меру пресечения.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 марта 2021 года не передала в суд материалы по делу Татарова.
- Апелляция Антикоррупционного суда 18 марта провела последнее заседание по делу. Суд не смог отменить решение Печерского суда и закрыл производство.
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