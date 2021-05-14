Заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров имеет связи с членами комиссии, которая выбирает главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. С некоторыми он работал еще во времена экс-президента-беглеца Виктора Януковича.

Журналисты выяснили, что с двумя членами комиссии Татаров сотрудничает в комиссии, созданной Владимиром Зеленским. С другими – ранее работал в одной рабочей группе при Минюсте и общественном совете при Министерстве внутренних дел времен Януковича.

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Расследователи также сообщили, что один из членов комиссии был научным руководителем Татарова, а с некоторыми он писал совместные статьи. Пока сам замруководителя ОП это не прокомментировал никак.

Внимание! В комментарии журналистам несколько членов комиссии свое знакомство или сотрудничество с Татаровым отрицают.

Влияние Татарова на членов комиссии

Екатерина Коваль

Глава комиссии Екатерина Коваль в 2012 году вместе с Татаровым работала в рабочей группе, созданной тогдашним министром юстиции Александром Лавриновичем. Также в 2013 году она руководила комитетом планирования и мониторинга общественного совета при МВД Украины. По ее словам, она работала в этом совете также и во время Революции Достоинства.



Екатерина Коваль / Фото Офиса генпрокурора В апреле 2013 года она могла пересекаться с Олегом Татаровым во время круглого стола по реформированию правоохранительной системы, говорится в расследовании. В то время Татаров был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД. Внимание! Сама Коваль свою встречу с Татаровым отрицает. Вячеслав Навроцкий и Роман Куйбида Члены комиссии по избранию руководства САП Вячеслав Навроцкий и Роман Куйбида, как обнаружили журналисты, сейчас работают с Татаровым в одной комиссии – по вопросам правовой реформы, созданной указом Зеленского. В комментарии "Схемам" Навроцкий также сообщил, "что ни разу с Татаровым не контактировал". Я должен раскрыть информацию о том, что я в одном консультативном органе с одним из членов комиссии,

– объяснил член комиссии Роман Куйбида. Богдан Романюк Другой член комиссии – Богдан Романюк – был научным руководителем Татарова. В 2007 году под его руководством Татаров защитил свою первую диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Алексей Дрозд Еще с одним членом комиссии – Алексеем Дроздом – Татаров написал ранее совместную статью под названием "Правовая охрана земельных отношений в Украине". В то же время, как отмечают журналисты, Дрозд пока самоустранился от работы в комиссии, поскольку был полицейским. Это запрещено.



Дрозд и Татаров писали совместную статью / Фото "Схем"

Другие члены комиссии

"Схемы" также заметили персону Андрея Гуджала – его кандидатуру в комиссии предложила фракция ОПЗЖ, представителем которой является нардеп Григорий Мамка. Татаров ранее писал отзыв на диссертацию Мамке и был его оппонентом.

Еще один член комиссии – Евгений Соболь. Ему присвоили президентское звание "заслуженный деятель науки и техники". Он уверял журналистов, что награда не повлияет на его независимость в комиссии.

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Дело Татарова: главное