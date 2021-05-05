В Специализированной антикоррупционной прокуратуре продолжается конкурс на должность ее руководителя. Главным претендентом называли депутата от "Слуги народа" Андрея Костина.

Еще в феврале 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о безумном ажиотаже кандидатов – на конкурс подались почти 130 кандидатов. Однако, по словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, Банковая пытается протолкнуть своего человека.

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По его словам, свой руководитель САП – это возможность убить любую ненужную активность Национального антикоррупционного бюро.

"Поэтому Банковой не надо нарываться на драку с международниками – убирать Сытника или убивать антикорсуд. Достаточно иметь покорного руководителя антикоррупционной прокуратуры, поэтому вес этой должности является определяющим", – пояснил Шабунин.

Конкурс продолжается, но есть нюансы

После первого и второго этапа конкурса осталось 37 кандидатов. Теперь специальная комиссия должна выбрать одного. Впрочем, среди всего списка вызывает больше всего вопросов фигура "Слуги народа" Андрея Костина, который якобы является человеком главы Офиса президента Андрея Ермака. Мол, именно на него поставила Банковая.



Андрей Костин / Фото "РБК-Украины"

Сам прозрачный конкурс, как поговаривают, курирует скандальный заместитель Ермака – Олег Татаров. Тот самый, который вероятно причастен к хищениям в Укрбуде, который возглавлял управление в МВД во времена Януковича. Его дело активно пытается "замять" Банковая с помощью Ирины Венедиктовой.

Костин убежден, что он выиграет конкурс, потому что ему пообещали эту должность. Чтобы это реализовать и он победил, надо снести десять человек в списке, а это невозможно сделать так, чтобы было непонятно независимыми экспертам,

– добавил Шабунин.

Банковая может сменить фаворита

По информации наших источников в Офисе президента уже поставили на другого, менее токсичного, кандидата. Впрочем, удастся ли его протянуть – неизвестно.

Точно можно спрогнозировать разве что негативную реакцию западных партнеров на управляемого руководителя САП, который с подачи Офиса президента, может заблокировать любое дело. Так считает бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Он убежден, что это откат назад для всей антикоррупционной системы.

"Если удастся поставить политически управляемого главу САП ... этого доверия уже нет, поэтому могут быть отношения в формате грубого бартера – вы нам реформы, а мы вам поддержку", – сказал Рябошапка.

Делать выводы рано, – Холодницкий

Бывший руководитель САП Назар Холодницкий считает, что пока делать выводы рано. Сам конкурс называет прозрачным. Впрочем, не исключает, что Банковая попытается договориться с его победителем.

"По состоянию на сейчас обвинять Банковую я бы не стал. Сам конкурс объективен. Когда начнутся собеседования, тогда можно увидеть, ведь это и есть тот объективный фактор, который может повлиять на конечный результат конкурс", – считает Холодницкий.

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Так, результаты конкурса на главу САП являются не только маркером реформ в Украине для международных партнеров. Это определит то, насколько будет независимая антикоррупционная система от власти и олигархов ближайшие годы.