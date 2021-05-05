У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі триває конкурс на посаду її очільника. Головним претендентом називали депутата від "Слуги народу" Андрія Костіна.

Ще в лютому 2021 року генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила про шалений ажіотаж кандидатів – на конкурс подалися майже 130 кандидатів. Однак, за словами голови Центру протидії корупції, Віталія Шабуніна, Банкова намагається проштовхнути свою людину.

Зверніть увагу Прокурор САП втретє закрив справу "Роттердам+"

За його словами, свій керівник САПу – це можливість вбити будь-яку непотрібну активність Національного антикорупційного бюро.

"Тому Банковій не треба наражатися на бійку з міжнародниками – прибирати Ситника або вбивати антикорсуд. Достатньо мати покірного керівника антикорупційної прокуратури, тому вага цієї посади є визначальною", – пояснив Шабунін.

Конкурс триває, але є нюанси

Після першого та другого етапу конкурсу залишилося 37 кандидатів. Тепер спеціальна комісія має обрати одного. Втім, серед усього списку викликає найбільше запитань фігура "слуги народу" Андрія Костіна, який нібито є людиною глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Мовляв, саме на нього поставила Банкова.



Андрій Костін / Фото "РБК-України"

Сам прозорий конкурс, як подейкують, курує скандальний заступник Єрмака – Олег Татаров. Той самий, який ймовірно причетний до розкрадань в Укрбуді, який очолював управління у МВС за часів Януковича. Його справу активно намагається "зам'яти" Банкова за допомогою Ірини Венедіктової.

Костін переконаний, що він виграє конкурс, бо йому пообіцяли цю посаду. Щоби це реалізувати і він переміг треба знести десять людей у списку, а це неможливо зробити так, щоби було незрозуміло незалежними експертам,

– додав Шабунін.

Банкова може змінити фаворита

За інформацією наших джерел, в Офісі Президента вже поставили на іншого, менш токсичного, кандидата. Втім, чи вдасться його протягнути – невідомо.

Точно можна спрогнозувати хіба негативну реакцію західних партнерів на керованого очільника САП, що натомість, з подачі Офісу Президента, може заблокувати будь-яку справу. Так вважає колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Він переконаний, що це відкат назад для всієї антикорупційної системи.

"Якщо вдасться поставити політично керованого очільника САП… цієї довіри вже немає, тому можуть бути відносини у форматі грубого бартеру – ви нам реформи, а ми вам підтримку", – сказав Рябошапка.

Робити висновки зарано, – Холодницький

Колишній керівник САП Назар Холодницький вважає, що поки робити висновки зарано. Сам конкурс називає прозорим. Втім не виключає, що Банкова спробує домовитися з його переможцем.

"Станом на зараз звинувачувати Банкову я б не став. Сам конкурс об'єктивний. Коли почнуться співбесіди тоді можна побачити, адже це і є той об'єктивний чинник, який може вплинути на кінцевий результат конкурс", – вважає Холодницький.

Увага Звільняти неправильно, просто не заважайте працювати, – очільник САП Грищук про Ситника

Так, результати конкурсу на очільника САП є не лише маркером реформ в Україні для міжнародних партнерів. Це визначить те, наскільки буде незалежна антикорупційна система від влади та олігархів найближчі роки.