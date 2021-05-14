Викрили "агентів впливу" Татарова: допомагають обирати нового антикорупційного прокурора
Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров має зв'язки з членами комісії, яка обирає голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. З деякими він працював ще за часів експрезидента-втікача Віктора Януковича.
Джерело:"Схеми" на 24 каналі
Журналісти з'ясували, що з двома членами комісії Татаров співпрацює в комісії, створеній Володимиром Зеленським. З іншими – раніше працював в одній робочій групі при Мін'юсті та громадській раді при Міністерстві внутрішніх справ часів Януковича.
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Розслідувачі також повідомили, що один із членів комісії був науковим керівником Татарова, а з деякими він писав спільні статті. Поки сам заступник керівника ОП це не прокоментував ніяк.
В'ячеслав Навроцький та Роман Куйбіда
Члени комісії з обрання керівництва САП В'ячеслав Навроцький та Роман Куйбіда, як виявили журналісти, зараз працюють із Татаровим в одній комісії – з питань правової реформи, створеної указом Зеленського.
У коментарі "Схемам" Навроцький також повідомив, "що жодного разу з Татаровим не контактував".
Я повинен розкрити інформацію про те, що я є в одному консультативному органі з одним із членів комісії,
– натомість пояснив член комісії Роман Куйбіда.
Богдан Романюк
Інший член комісії – Богдан Романюк – був науковим керівником Татарова. У 2007 році під його керівництвом Татаров захистив свою першу дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
Олексій Дрозд
Ще із одним членом комісії – Олексієм Дроздом – Татаров написав раніше спільну статтю під назвою "Правова охорона земельних відносин в Україні". Водночас, як зазначають журналісти, Дрозд поки самоусунувся від роботи у комісії, оскільки був поліцейським. Це заборонено.
Дрозд та Татаров писали спільну статтю / Фото "Схем"
Інші члени комісії
"Схеми" також помітили персону Андрія Гуджала – його кандидатуру до комісії запропонувала фракція ОПЗЖ, представником якої є нардеп Григорій Мамка. Татаров раніше писав відгук на дисертацію Мамці і був його опонентом.
Ще один член комісії – Євген Соболь. Йому надали президентське звання "заслужений діяч науки й техніки". Він запевняв журналістів, що нагорода не вплине на його незалежність у комісії.
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Справа Татарова: головне
- Заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційного скандалу. Це стосується квартир Національної гвардії й збитків у 81 мільйон гривень.
- Офіс генпрокурора у грудні 2020 року забрав справу з НАБУ та передав до Служби безпеки України. Через це Татарову не обрали запобіжний захід.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова 10 березня 2021 року не передала до суду матеріали у справі Татарова.
- Апеляція Антикорупційного суду 18 березня провела останнє засідання у справі. Суд не зміг скасувати рішення Печерського суду і закрив провадження.
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