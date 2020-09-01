Нещодавно Конституційний суд визнав призначення Артема Ситника на посаду директора НАБУ неконституційним. У відомстві ж це рішення назвали політично мотивованим.

Про реакцію на таке рішення КСУ, можливе вирішення ситуації та чи збирається глава відомства йти у відставку – в інтерв'ю програми "Є питання" на 24 каналі розповів сам директор НАБУ Артем Ситник.

Зверніть увагу Чи збирається Ситник у відставку: відповідь самого директора НАБУ

Почнімо з питання, яке досі незрозуміле для багатьох людей – ви зараз директор НАБУ, виконувач обов'язків директора НАБУ, у вас вже є інший виконувач обов'язків директора, чи взагалі зараз ніхто не керує Бюро?

Бюро і директор Антикорупційного бюро Ситник працюють в штатному режимі.

Вчора ( 31 серпня – 24 канал) у прямому ефірі представник президента в Конституційному судді стверджував, що обов'язки директора НАБУ зараз виконує ваш перший заступник. Наскільки ця правова позиція відповідає дійсності?

Вона не відповідає дійсності і юридично необґрунтована.

Про заяву Конституційного суду

Для багатьох людей незрозуміло, ніби наказ про ваше призначення Конституційний суд скасував, але водночас немає процедури. Як це все пояснити?

Пояснюється все дуже просто. Конституційний суд вперше у своїй історії розглянув конституційність не нормативного документа, а того, який має індивідуальний характер й вичерпує свою дію з моменту реалізації. Цей документ був реалізований 16 квітня 2015 року, коли я видав свій внутрішній указ на підставі указу президента про те, що приступив до виконання обов'язків директора. Надалі він вичерпав свою дію. Тому і є дуже тривала практика конституційного суду, яка говорить про те, що він не може розглядати документи індивідуального характеру.

Відповідно, юридичних наслідків від того, що цей документ був виданий з порушенням Конституції, – немає. Щоб директора Антикорупційного бюро Ситника звільнили або припинили повноваження, потрібен указ президента. Його можуть видати у 15 випадках:

2 з них, коли припиняється повноваження – спливає термін призначення на посаду або смерть директора;

і 13 підстав для звільнення. Вони прописані в законі про НАБУ.

Що відомо про рішення Конституційного суду щодо директора НАБУ?



Наразі Артем Ситник продовжує працювати, адже рішення КСУ не означає його автоматичного звільнення.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає, що з юридичного погляду Ситник більше не може виконувати повноваження глави НАБУ, оскільки указ про його призначення втратив чинність.



Артем Ситник є першим і поки що єдиним директором НАБУ. Орган створили у 2015 році. Це було однією з вимог Міжнародного валютного фонду та Європейської комісії для запровадження безвізу з Євросоюзом. Конституційний Суд оприлюднив рішення про неконституційність указу від 16 квітня 2015 року про призначення Ситника директором НАБУ. У КСУ заявляють, що тодішній президент Петро Порошенко перевищив повноваження при призначенні очільника Бюро. У НАБУ назвали рішення політично вмотивованим.Наразі Артем Ситник продовжує працювати, адже рішення КСУ не означає його автоматичного звільнення.Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає, що з юридичного погляду Ситник більше не може виконувати повноваження глави НАБУ, оскільки указ про його призначення втратив чинність.Артем Ситник є першим і поки що єдиним директором НАБУ. Орган створили у 2015 році. Це було однією з вимог Міжнародного валютного фонду та Європейської комісії для запровадження безвізу з Євросоюзом.

​Сам факт скасування наказу не припиняє повноважень і не звільняє директора з займаної посади. Але це дає можливість для певних маніпуляцій та спекуляцій. Зараз, наприклад, після такого рішення не можна законно звільнити жодного керівника Служби безпеки України в областях, тому що це буде неконституційний указ президента. Немає права у президента призначати чи звільняти начальників СБУ в областях.

Буде дуже багато питань. Можна буде переглянути всі призначення керівників СБУ в областях за 20 років. Загалом, спекуляцій теж буде дуже багато. Але з юридичної точки зору, є директор Ситник, який виконує ці повноваження і передбачені законом підстави для припинення цих повноважень і для звільнення. До цього часу діє така норма, що припиняє повноваження директора (НАБУ – 24 канал) і звільняє з посади Президент України.

Для того, аби повністю зняти всі спекуляції на цю тему, хотів би поставити ще одне питання. Вчора в ефірі 24 каналу нардепка зі "Слуги народу" Євгенія Кравчук сказала, що ситуацію можна вирішити лише якщо ви подасте заяву на звільнення або підете у відставку. Ви будете це робити?

Звичайно, що не буду. І я говорив про причини такого рішення Конституційного суду, чому він 20 років розглядав по одному, а потім почав розглядати по-іншому. Причина в цьому – це справа Окружного адміністративного суду міста Києва. Але, відповідно до логіки цього рішення, президент зараз не має конституційного права прийняти рішення про мою відставку. Тому ми працюємо далі, але цю ситуацію треба зараз вирішити в парламенті відповідним законом.

НАБУ назвали це рішення політично вмотивованим. Фактично, воно оголошує війну між різними гілками влади. Ви приймаєте цей виклик?

Ми робимо свою роботу. На жаль, наша робота іноді стосується інституцій, службових осіб або політиків, які мають адміністративні чи інші важелі впливу та використовують їх. Тому ми іноді стикаємось з такими рішеннями Конституційного суду чи інших. Наприклад, зі зрозумілих причин ВРП відмовилось відстороняти суддю Вовка від посади. Тобто це ті умови, в яких ми працюємо останні 5 років

Довідка. Національне антикорупційне бюро України ввечері 28 серпня оприлюднило офіційну заяву щодо свого ставлення до відповідного рішення Конституційного суду.

Чи була розмова з президентом або з кимось з Офісу щодо цієї ситуації?

Ні, не було. З юридичного погляду тут поки що нема чого обговорювати. Тому що для звільнення і припинення повноважень є чіткі підстави, передбачені законом. Їх зараз немає. Указу про моє звільнення, наскільки мені відомо, наразі також немає, як і указу про припинення моїх повноважень.

Про вихід із ситуації й ризики

Якщо президент не може цього зробити, то незрозуміло, як це повинно відбутися, навіть якщо є законні підстави для цього.

Це цікаве питання, виходячи з того, що те ж саме стосується зараз ДБР, де немає директора. І знову ж таки – там директора призначає президент, але цього немає в Конституції.

Тобто рішення Конституційного суду не принесло певних юридичних наслідків, однак залишило можливості для того, щоб окремі політики цим спекулювали. Тепер будь-яке рішення президента, яке не передбачено Конституцією (призначення директора ДБР, керівників обласних управлінь СБУ) викликатиме певні питання та спекуляції. Це не додасть спокою в правоохоронній системі України.

Який вихід із ситуації ви бачите?

Вихід із ситуації такий: це потрібно вирішити шляхом внесення змін у законодавство. В ідеалі – це зміни в Конституцію. Однак президент уже пробував це зробити, ще в середині 2019 року. Конституційний суд дав негативний висновок. Проте потім з'явилося це рішення. Звичайно, для стабілізації та уникнення певних маніпуляцій воно несе ризики для призначення нового директора.

Моя каденція складає 7 років і я не маю права бути повторно призначеним на цю посаду, принаймні за чинним законодавством. Рано чи пізно я цю посаду залишу і виникне питання: як призначати нового директора. Його призначають через комплексну процедуру. Там президент делегує 3 представників в конкурсну комісію, це теж не передбачено Конституцією. Саме призначення директора президентом також буде неконституційним. Тобто, виникає дуже багато питань в частині майбутнього. Для того, щоб не призвести до певного блокування роботи НАБУ в майбутньому – ці питання потрібно зняти шляхом змін в законодавстві. Тому ми до цієї дискусії готові долучитися.



Артем Ситник / Фото РБК

Про зміни до законодавства

Які зміни до законодавства ви пропонуєте?

Найважливіше, що потрібно зробити – це зберегти гарантії незалежності Антикорупційного бюро на майбутнє. Ці гарантії стосувалися процедури відбору, процедури контролю за роботою НАБУ і важливо, щоб всі вони були збережені. Головне, щоб все було зроблено в законний спосіб і не виникало можливостей для певних спекуляцій.

Якщо зміни до закону дозволять вдруге балотуватися на посаду директора НАБУ, чи будете ви це робити?

Я не хочу навіть коментувати це, тому що ми ділимо те, що ще не відбулося. Насправді для НАБУ як інституції важливо зберегти гарантії незалежності. Для того, щоб вона працювала так, як ми працюємо зараз – аполітично.

Я впевнений, що будуть дуже гарячі дискусії з приводу цього законопроєкту, потрібно не забувати, що ці гарантії незалежності є ключовими умовами для співпраці з Міжнародним валютним фондом. Тобто, я думаю, процедура обговорення цього законопроєкту буде достатньо складною.

Про політичну вмотивованість

Як ви вважаєте, хто мотивував суддів прийняти це рішення?

Ми перед цим показували матеріал, який здобули в ході розслідування справи щодо Окружного адміністративного суду міста Києва. І ми показали, як скасовувалася відповідальність за незаконне збагачення, як скасовувалися повноваження НАБУ щодо подачі позовів. Тому, очевидно, що на певному етапі люди, які мають підозри, які обґрунтовано переслідуються в порядку кримінально-процесуального кодексу, вони починають такі речі включати. На жаль, тут є причина й вона в тому, що вплив з боку окремих політичних сил, окремих посадових осіб – був і є причиною того, що таке рішення є.

Що відомо про справу суддів ОАСК ​ 17 липня НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку.НАБУ підозрює суддів у створенні злочинної організації з метою захоплення влади у Вищій кваліфікаційній комісії суддів і Вищій раді правосуддя.



У суді заявили, що підозри було оголошено не за правилами. Після цього НАБУ оголосило у розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС.



Вовк написав у фейсбуці, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит після того, як йому передадуть повістку у законний спосіб. Аналогічну заяву зробив ОАСК щодо інших оголошених у розшук суддів.



У САП повідомили, що в Окружний адміністративний суд міста Києва знову направили підозри суддям.

Тобто ви вважаєте, що це змова фігурантів ваших розслідувань?

В тому числі й так. Можливо сьогодні ви бачили, як ми демонстрували те, що відбувається у Вищій раді правосуддя.

Сьогодні ви виклали записи на яких чітко видно, що представники суддівського корпусу Окружного адміністративного суду і ВРП взаємодіють з достатньо неприємною ціллю. Ми вже знаємо, що ВРП відмовилося відстороняти суддю Вовка з Окружного адміністративного суду. Як ви думаєте, яке буде продовження у цієї історії?

Потрібно прочитати рішення. Проте, наскільки я знаю, то тут не відмовляли не через те, що немає підстав для відсторонення, а нібито ми не вручили належним чином йому підозру. Насправді це не відповідає дійсності, але потрібно прочитати, що там написано. В будь-якому випадку ми будемо далі рухатись. Однак я був впевнений, що буде саме таке рішення.



Суддя ОАСК Павло Вовк / Liga.net

Це вже перетворюється на гостросюжетний серіал.

Повірте, зараз вся судова система та фактично вся правоохоронна система, адвокатська спільнота – всі дивляться на те, що відбувається. Ми намагалися показати все суспільству й відреагувати максимально, тому що це важко назвати правосуддям. Якщо не відреагувати, то взагалі немає шансів на завершення судової реформи.

Про вироки КСУ

Атака на вас конкретно, яку ми зараз спостерігаємо – це чергова атака. Всі перерахувати достатньо складно. Пам'ятаємо, що кілька тижнів тому пішов у відставку Назар Холодницький. Тобто атака йде на всю систему антикорупційних органів. Як ви думаєте – чи вистоїть ця система цього разу?

Я дійсно згоден з вами. Тут дійсно стоїть питання не персональної атаки. Ви бачите, що майже кожного дня Антикорупційний суд виносить реальні вироки. Ті вироки, які суспільство чекало дуже багато років. За ці вироки нас постійно питали. І ця інфраструктура почала зараз працювати. Це дійсно нікому не подобається. І зараз, мабуть, прийшло розуміння, що персональна розправа над керівником не дасть результату. Тому є глобальний план цю інфраструктуру взагалі знищити. Час покаже яким чином це відбудеться, а можливо не відбудеться. Можливо, все ж таки, світлі сили переможуть.

Про роль Офісу Президента

Яка, на вашу думку, роль в цій всій історії Офісу Президента? Можливо, персонально президента? І як він міг би втрутитися в цю ситуацію в межах своїх повноважень так, аби вона вирішилася позитивно для всієї країни?

Я не робитиму політичних заяв. Ви ж бачите, що є рішення Конституційного суду. Там написано, що президент може робити тільки те, що написано в Конституції. Тому зараз, мені здається, сама дискусія все-таки буде в парламенті. Коли вона буде – важко прогнозувати. На сайті сьогодні ще не було ніяких законопроєктів. Можливо, будуть якісь інші рішення, не знаю.

Але сподіваюся, що єдиний цивілізований спосіб все це вирішити – відповідний законопроєкт та зміни до законодавства. Але зі збереженням гарантій незалежності НАБУ. А також з дотриманням вимог та домовленостей, досягнутих з нашими міжнародними партнерами, які тривалий час підтримували процес реформ в Україні.

До теми Офіс Президента назвав Ситника "виконуючим обов'язки": реакція самого директора НАБУ

Ви згадували про справи, які зараз розглядаються в Вищому антикорупційному суді. Якщо незалежності антикорупційної системи буде завдано непоправної шкоди, які конкретно справи ризикують опинитися на межі провалу?

Поки ми знаємо, що в КСУ є ще подання, яке стосується Антикорупційного суду. Як вони будуть розглянуті – в мене особисто ілюзій немає. Тому прогнозувати наслідки та результати цього всього зараз дуже важко.

Про власні досягнення

Які справи ви вважаєте своїми досягненнями за 5 років, які ви пробули на посаді директора НАБУ?

Я ніколи не виділяв ніяких справ. Насамперед це досягнення детективів та прокурорів. Я маю вкрай мало процесуальних функцій. Моїм завданням було робити так, аби хлопці могли спокійно виконувати свої службові обов'язки. Це не завжди виходило.

Нашим завданням було створити орган, який буде аполітичний, незалежний, який буде рухатися вперед. Ми це робили, маємо таку от віддачу. Якби не було таких реакцій на наші дії, мабуть, це було б свідченням того, що ми нічого не робимо. Чим більший спротив, тим більше ми розуміємо, що все далі заходимо вперед.

Я говорив про певну точку неповернення: вона настане, коли Антикорупційний суд буде виносити свій вирок. Зараз, коли ми до цієї точки вже наблизилися, немає атаки персонально на мене. Атака зараз йде вже на всю структуру, на всю систему. Це, мабуть, ще небезпечніше. Тому що втрата однієї людини це не так страшно, як втрата всієї інфраструктури. До того ж коли ця інфраструктура вже почала працювати.

Важливо Ситник – директор НАБУ, Бюро працює у звичному режимі, – заява пресслужби

Я багато разів казав про те, що моїм завданням, коли я закінчу роботу в НАБУ, є те, щоб ця інституція працювала в такому автоматизованому режимі. Щоб певна окрема персоналія не могла негативно впливати на це. Щоб ті процеси, які запущені, вже були системними. Зараз ці процеси намагаються зупинити широкою атакою.