Конституційний Суд 28 серпня оприлюднив рішення про неконституційність призначення директора НАБУ Артема Ситника. Після цього Офіс Президента у своєму пресрелізі назвав Ситника "виконуючим обов'язки". Як до цього ставиться сам Ситник – читайте далі.

Реакція Ситника

Артем Ситник заявив, що не зрозумів пресрелізу Офісу Президента. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Водночас Ситник підкреслив, що розподіл обов'язків між керівництвом НАБУ регламентується наказом директора.

"Виконуючим обов'язки" може бути один із заступників, якщо відсутній директор. Наразі директор не відсутній: я не перебуваю у відрядженні, не перебуваю на лікарняному, не перебуваю у відпустці,

– пояснив Ситник.

Він наголосив, що станом на сьогодні він виконує обов'язки. Також Ситник додав, що не мав розмови з Офісом Президента про таке формулювання його посади.

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