Це частина пропагандистської машини Кремля, – Ситник заперечив "зовнішнє управління" НАБУ
Артем Ситник запевнив, що НАБУ під його керівництвом не зазнавало жодного зовнішнього впливу на діяльність. Раніше Конституційний суд назвав незаконним його призначення на посаду директора відомства.
Робота НАБУ – прозора
Те, що Україна начебто перебуває під зовнішнім впливом є "частиною пропагандистської машини Кремля", заявив Артем Ситник в інтерв’ю "Радіо Свобода".
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Насправді це не так. НАБУ у своїй роботі настільки прозоре, наскільки це дозволяє закон про державну таємницю, закон, який охороняє таємницю досудового розслідування,
– зазначив директор НАБУ.
За його словами, у бюро є Рада громадського контролю, яка глибоко інтегрована в процеси, які відбуваються у відомстві.
Ситник запевняє: якби були реальні докази того, що хтось на щось впливає, то "вони б уже з’явилися".
Ззовні на відомство ніхто не впливає
"З іншої сторони, ми постійно говоримо про те, що співпраця із міжнародними партнерами, це одна із складових нашого успіху і нашої роботи", – додав директор НАБУ.
Він заявив, що відомство співпрацює з різними країнами, іноземними правоохоронними органами, але про "зовнішній контроль" мови немає.
На запитання, чи давали бюро вказівки щодо розслідувань представники інших країн чи посольств, Ситник наголосив: "Це точно неправда".
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Що відомо про визнання КСУ неконституційності призначення Ситника
- Конституційний суд 28 серпня оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.
- Національне антикорупційне бюро назвало рішення політично мотивованим.
- У Суді стверджують, що тодішній президент Петро Порошенко перевищив повноваження при призначенні посадовця.
- До слова, Артем Ситник є першим і поки що єдиним директором НАБУ. Адже орган створили у 2015 році. Це було однією з вимог МВФ та Європейської комісії для запровадження безвізу з Євросоюзом.