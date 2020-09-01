Артем Ситник запевнив, що НАБУ під його керівництвом не зазнавало жодного зовнішнього впливу на діяльність. Раніше Конституційний суд назвав незаконним його призначення на посаду директора відомства.

Робота НАБУ – прозора

Те, що Україна начебто перебуває під зовнішнім впливом є "частиною пропагандистської машини Кремля", заявив Артем Ситник в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Насправді це не так. НАБУ у своїй роботі настільки прозоре, наскільки це дозволяє закон про державну таємницю, закон, який охороняє таємницю досудового розслідування,

– зазначив директор НАБУ.

За його словами, у бюро є Рада громадського контролю, яка глибоко інтегрована в процеси, які відбуваються у відомстві.

Ситник запевняє: якби були реальні докази того, що хтось на щось впливає, то "вони б уже з’явилися".

Ззовні на відомство ніхто не впливає

"З іншої сторони, ми постійно говоримо про те, що співпраця із міжнародними партнерами, це одна із складових нашого успіху і нашої роботи", – додав директор НАБУ.

Він заявив, що відомство співпрацює з різними країнами, іноземними правоохоронними органами, але про "зовнішній контроль" мови немає.

На запитання, чи давали бюро вказівки щодо розслідувань представники інших країн чи посольств, Ситник наголосив: "Це точно неправда".

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