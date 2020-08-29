В Офісі Президента очікують від виконувача обов'язків директора НАБУ Артема Ситника ефективної роботи, поки не відбудеться конкурс для заміщення посади. Також в установі відзначили, що Конституційний Суд не скасовує чинності самого НАБУ.

Яка реакція Офісу Президента

В установі сподіваються, що НАБУ залишиться "стрижневим правоохоронним органом". Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

До теми Рішення про неконституційність призначення Ситника є політично вмотивованим, – НАБУ

У Зеленського переконані, що директорат НАБУ організує роботу так, аби були враховані всі нові правові обставини, а оперативна та слідча діяльність не зупинялася. Крім цього, в Офісі президента заявили, що беруть до відома рішення КС про неконституційність указу Порошенка про призначення директора НАБУ, адже це питання цілковита компетенція Суду.

Як стверджують у президента, головною причиною того, що призначення Ситника визнали неконституційним, є "непродумана, поспішна, а часто — спекулятивна практика кадрових призначень" попередньої влади.

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