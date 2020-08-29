Рішення про неконституційність призначення Ситника є політично вмотивованим, – НАБУ
Ухвала про неконституційність призначення Артема Ситника директором НАБУ є політично вмотивованою: Національне антикорупційне бюро України оприлюднило офіційну заяву щодо свого ставлення до відповідного рішення Конституційного суду.
Рішення КСУ щодо неконституційності призначення Артема Ситника директором НАБУ є черговим кроком на шляху знищення інституційної незалежності Бюро.
Про це мовиться у заяві пресслужби НАБУ, оприлюдненій у фейсбуці ввечері 28 серпня.
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Рішення КСУ про неконституційність призначення Артема Ситника Директором НАБУ є політично вмотивованим,
– заявили у Бюро.
Свою позицію в установі розтлумачили так:
- КСУ щодо Ситника ухвалив рішення не лише в рекордно короткий термін, а й невдовзі після оприлюднення записів розмов суддів ОАСК (Окружного адмінсуду).
- А в цих записах, до слова, фігуранти обговорювали й "кероване правосуддя" в процесі ухвалення рішень Конституційним Судом.
У НАБУ висловили претензії й до інших рішень Конституційного суду:
- Через які НАБУ не може тепер через суд анулювати незаконні угоди державних підприємств.
- І через які неможливо притягнути до кримінальної відповідальності посадовців за незаконне збагачення.
На думку Бюро, ініціаторами усіх цих позовів до КСУ є саме фігуранти розслідувань НАБУ.
До слова, представник президента в КСУ Федір Веніславський назвав таке рішення суду очікуваним.
Артема Ситника директором НАБУ, нагадаємо, призначив окремим указом п'ятий президент Петро Порошенко. У Конституційному суді вказали, що в Основному законі не прописане таке повноваження у глави держави.