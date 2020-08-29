Ухвала про неконституційність призначення Артема Ситника директором НАБУ є політично вмотивованою: Національне антикорупційне бюро України оприлюднило офіційну заяву щодо свого ставлення до відповідного рішення Конституційного суду.

Рішення КСУ щодо неконституційності призначення Артема Ситника директором НАБУ є черговим кроком на шляху знищення інституційної незалежності Бюро.

Про це мовиться у заяві пресслужби НАБУ, оприлюдненій у фейсбуці ввечері 28 серпня.

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Рішення КСУ про неконституційність призначення Артема Ситника Директором НАБУ є політично вмотивованим,

– заявили у Бюро.

Свою позицію в установі розтлумачили так:

КСУ щодо Ситника ухвалив рішення не лише в рекордно короткий термін, а й невдовзі після оприлюднення записів розмов суддів ОАСК (Окружного адмінсуду).

А в цих записах, до слова, фігуранти обговорювали й "кероване правосуддя" в процесі ухвалення рішень Конституційним Судом.

У НАБУ висловили претензії й до інших рішень Конституційного суду:

Через які НАБУ не може тепер через суд анулювати незаконні угоди державних підприємств.

І через які неможливо притягнути до кримінальної відповідальності посадовців за незаконне збагачення.

На думку Бюро, ініціаторами усіх цих позовів до КСУ є саме фігуранти розслідувань НАБУ.

У НАБУ також ще раз наголосили: рішення КСУ по Ситнику не означає його автоматичного звільнення.

До слова, представник президента в КСУ Федір Веніславський назвав таке рішення суду очікуваним.

Артема Ситника директором НАБУ, нагадаємо, призначив окремим указом п'ятий президент Петро Порошенко. У Конституційному суді вказали, що в Основному законі не прописане таке повноваження у глави держави.