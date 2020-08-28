У Конституційному суді роз'яснили гучне рішення про неконституційність призначення директора НАБУ Артема Ситника. Там кажуть, що оприлюднене КСУ рішення зовсім не означає звільнення керівника Бюро.

Таку заяву озвучив суддя Конституційного суду Ігор Сліденко в коментарі виданню "РБК-Україна".

До теми КСУ визнав неконституційним призначення Ситника главою НАБУ: до чого тут Коломойський

Чому КСУ не може звільнити главу НАБУ

За словами судді, КСУ не є тим судом, який може когось звільнити або відновити на посаді .

. Рішення Конституційного суду мають виключно перспективну дію, тобто працюють виключно "на майбутнє". Вони, за дуже рідкісними винятками, не несуть жодних наслідків минулим подіям. Ці винятки пов'язані тільки з конституційними скаргами.

Сліденко додав, що " дії Ситника на посаді були абсолютно законними , і сумніватися в цьому немає ніяких підстав".

, і сумніватися в цьому немає ніяких підстав". Суддя також нагадав про презумпцію конституційної законності, яка означає, що якщо державний орган схвлив якесь рішення, то воно вважається конституційним, поки КСУ не визнає зворотного.

Водночас він наголосив, що юристи давно говорили про серйозну проблему з конституційністю призначення керівника НАБУ.

"Всі в Україні прекрасно розуміли, що ця історія абсолютно неконституційна з самого початку", – зауважив Ігор Сліденко.

Що про рішення КСУ кажуть у Верховній Раді

Перший заступник голови комітету Ради з антикорупційної політики Ярослав Юрчишин заявив журналістам, що Артем Ситник продовжує обіймати свою посаду на законних підставах, попри рішення Конституційного суду. Звільнити главу НАБУ може тільки президент Володимир Зеленський .

. Водночас членкиня парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова зазначила, що таке рішення КСУ схвалили "вперше в історії незалежної України" . За її словами, раніше Конституційний суд залишав без розгляду укази президента про персональне призначення.

. За її словами, раніше Конституційний суд залишав без розгляду укази президента про персональне призначення. За словами Устінової, існує певна колізія: такі укази втрачають силу в той самий момент, коли людина вступає на посаду. Тобто, коли Ситник став директором НАБУ, указ про його призначення втратив свою дію. Його неможливо було заперечувати. Тому раніше всі подібні уявлення залишалися без розгляду.

"Або він зразу звільнить Ситника або він запропонує зміни в закон, а до моменту їх прийняття залишить Ситника на посаді. Це повністю в його повноваженнях, так що м'яч на полі Зеленського", – зазначив Юрчишин.

Зверніть увагу! Наразі невідомо чи збиратиметься на позачергове засідання комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Наступне планове засідання призначено на середу, 2 вересня.

Що на це кажуть у Зеленського

Представник президента Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський стверджує, що механізму призначення нового директора НАБУ не існує. Він зазначив, що для призначення нового глави НАБУ потрібні законодавчі зміни в парламенті.

За його словами, якщо указ про призначення Ситника директором НАБУ визнали неконституційним, то наступний указ про призначення когось на цю посаду теж визнають таким в перспективі.

Як в КСУ пояснили своє рішення щодо Ситника

У травні 2020 року скандальний нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, Максим Бужанський та ще пів сотні народних обранців (переважно з орбіти олігарха Ігоря Коломойського) попросили Конституційний суд визнати призначення директора НАБУ Артема Ситника неконституційним.

(переважно з орбіти олігарха Ігоря Коломойського) попросили Конституційний суд визнати призначення директора НАБУ Артема Ситника неконституційним. Конституційний суд України 28 серпня визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ. Рішення КСУ є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

В рішенні КСУ вказано, що в Конституції у переліку посад, призначення на які здійснюється президентом України, немає пункту про призначення директора НАБУ . Саме тому, мовляв, п'ятий президент України Петро Порошенко, видаючи свій указ, перевищив свої повноваження.

. Саме тому, мовляв, п'ятий президент України Петро Порошенко, видаючи свій указ, перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням, всі справи НАБУ і рішення Ситника залишаються в силі.

Як відреагували в НАБУ

У НАБУ не вважають, що рішення КСУ означає припинення повноважень Артема Ситника на посаді директора. Про це в коментарі "РБК-Україна" повідомив перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

Ситник – директор. Ми вважаємо, що рішення КСУ не має зворотньої сили. Щоб звільнити його потрібен указ президента. Але якщо він не має права призначати, значить і не має права звільняти,

– сказав Углава.

До чого тут Коломойський

Сам Артем Ситник раніше заявляв, що Коломойський хоче його відставки через справи "Приватбанку" і "Укрнафти" .

. Він уточнив, що це дві справи, сума збитків за якими складає понад половину зі всієї суми, яка встановлена загалом по всіх справах, що зараз розслідує НАБУ.

Ситник нагадав, що звільнити його намагалася і раніше. В цьому він звинувачував колишню коаліцію з "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту", але поки такі спроби закінчувалися нічим.

Повний текст рішення Конституційного суду: документ