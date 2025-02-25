Зокрема, 24 лютого там заявили, що "повністю віданні" цьому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Starlink у соцмережі X.

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Що заявили у Starlink про Україну

У Starlink повідомили, що "повністю віданні" наданню послуг Україні. А також заявили, що будь-які чутки про протилежне є "категорично неправдивими".

Пост Starlink у соцмережі X

Зазначимо, що раніше у Reuters повідомляли про те, що Сполучені Штати погрожують відключити доступ України до системи супутникового інтернету Starlink Ілона Маска, який є критично важливим для українських військових. Це може відбутися, якщо держава не підпише угоду про рідкісноземельні метали.

У виданні зауважили, що на цю тему президент Володимир Зеленський говорив і під час зустрічі зі спецпредставником США Кітом Келлогом. Мовляв, Україні сказали, що відключення послуги неминуче, якщо не вдасться домовитися щодо корисних копалин.

Однак, американський мільярдер Ілон Маск, який володіє компанією SpaceX та її проєктом Starlink заявив, що це неправда. Окрім цього, він також звинуватив працівників агенції Reuters у тому, що вони брешуть так само як і інші ЗМІ, які не вихваляють його.