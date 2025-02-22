Три джерела Reuters сказали, що Україні можуть припинити доступ до системи супутникового інтернету Starlink, який належить SpaceX. Обома компаніями володіє Ілон Маск. 24 Канал передає відповідь бізнесмена з посиланням на допис Маска.
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Чи буде Маск відключати Starlink Україні
Під час своєї відповіді Маск зосередився на критиці ЗМІ, яке повідомило цю новину.
Це неправда,
– коротко відповів він.
А далі став обурюватися працівниками агенції Reuters. Мовляв, вони брешуть так само, як і інші ЗМІ, які не вихваляють Маска. І пройшовся по Associated Press.
"Reuters поступаються лише AP (Associated Propaganda) як традиційні брехуни в новинах", – написав мільярдер.
Далі він зробив твіт, у якому назва Reuters викладена за допомогою повторюваних слів "Брехня".