Три джерела Reuters сказали, що Україні можуть припинити доступ до системи супутникового інтернету Starlink, який належить SpaceX. Обома компаніями володіє Ілон Маск. 24 Канал передає відповідь бізнесмена з посиланням на допис Маска.

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Чи буде Маск відключати Starlink Україні

Під час своєї відповіді Маск зосередився на критиці ЗМІ, яке повідомило цю новину.

Це неправда,

– коротко відповів він.

А далі став обурюватися працівниками агенції Reuters. Мовляв, вони брешуть так само, як і інші ЗМІ, які не вихваляють Маска. І пройшовся по Associated Press.

"Reuters поступаються лише AP (Associated Propaganda) як традиційні брехуни в новинах", – написав мільярдер.

Далі він зробив твіт, у якому назва Reuters викладена за допомогою повторюваних слів "Брехня".