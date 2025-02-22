США погрожують відключити доступ України до Starlink, якщо не буде укладено угоду про корисні копалини. Віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський нагадав, що його країна – одна з тих, хто купила Starlinks для Києва. У пості в соцмережі "Х" чиновник дав зрозуміти, що Вашингтон не може діяти так, як йому заманеться, передає 24 Канал.

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Польща підтримала Україну

Гавковський зазначив, що Польща платить і буде платити абонплату за супутниковий Інтернет для України.

Я не можу уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща,

– наголосив міністр.

Довідка: Варшава оплатила майже 20 тисяч терміналів Starlink, які використовуються не лише на фронті, але на прифронтових територіях.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду зі США щодо корисних копалин, бо вона не відповідає українським інтересам і не містить жодних гарантій безпеки. Відомо, що робота над угодою ще триває. За даними ЗМІ, главі державі повідомили, що відключення доступу до Starlink неминуче, якщо не буде досягнуто домовленості щоо мінеральних ресурсів. Зазначається, що погроза пролунала під час зустрічі Зеленського та міністра фінансів США Скотта Бессента. Також про це президенту говорив Кіт Келлог.

На тлі заяв американської адміністрації у РНБО закликали українців не панікувати. Там нагадали, що Україна з початку війни створює альтернативні канали зв'язку, такі як радіоролики, оптоволоконні лінії, LTE-модеми, та має систему захищеного інтернет-зв'язку.