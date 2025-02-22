Президент України Володимир Зеленський 22 лютого 2025 року мав розмову з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис українського президента.

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Наступний тиждень буде насиченим

Зеленський відзначив, що наступний тиждень буде активним, тому вони обговорили спільні кроки.

Як завжди, продуктивна розмова з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером,

– розповів Зеленський.

Він також висловив переконання, що Європа повинна бути за столом переговорів щодо закінчення війни та формування міцних гарантій безпеки, адже "безпека України невіддільна від безпеки Європи".

Лідери узгодили військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень.

Президент також не залишив без уваги, що Велика Британія та її народ є одними з найбільших прихильників України і наша держава це дуже цінує.

Раніше повідомляли, що 24 лютого Велика Британія планує оголосити про новий пакет допомоги для України. Його назвали "потрійним ударом".