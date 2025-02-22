Проте панікувати стосовно цього не варто, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка. Starlink забезпечує критично важливий інтернет-зв'язок для українських військових і не тільки.

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Що відомо про ультиматуми США щодо Starlink

Андрій Коваленко зазначає, що через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все".

По-перше – не відключають. По-друге – є альтернативні речі, які на фронті працюють,

– зазначає глава ЦПД.

Експерт з військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що Україна ще з початку війни почала створювати альтернативні канали зв'язку: від радіороликів та оптоволоконних ліній до LTE-модемів.

Також "Флеш" додав, що в України вже є система захищеного інтернет-зв'язку, що дозволяє підключати дрони й програмувати "голі" SIM-картки під мобільні станції.

Зауважимо, Reuters із посиланням на 3 джерела, знайомі з цим питанням, розповіли, що американські переговірники наполягають на підписанні угоди про рідкісноземельні метали. Якщо цього не станеться, у США розглядають можливість припинення доступу України до системи супутникового інтернету Starlink Ілона Маска. Зокрема, Кіт Келлог доніс ще до Зеленського під час зустрічі у Києва 20 лютого – мовляв, підпишіть, інакше це неминуче.

За даними видання, розмови навколо Starlink лунають вже не перший день, а ще відтоді як міністр фінансів США Скотт Бессент поїхав з Києва з пустими руками.

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Додамо, що Дональд Трамп був розлючений відсутністю просувань щодо угоди. Ба більше, він почав погрожувати Зеленському, зазначаючи, що той "не буде надто щасливим". Президент США заявив, що "Зеленський спав", коли приїхав міністр фінансів.