Три источника Reuters сказали, что Украине могут прекратить доступ к системе спутникового интернета Starlink, который принадлежит SpaceX. Обеими компаниями владеет Илон Маск. 24 Канал передает ответ бизнесмена со ссылкой на пост Маска.

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Будет ли Маск отключать Starlink Украине

Во время своего ответа Маск сосредоточился на критике СМИ, которое сообщило эту новость.

Это неправда,

– коротко ответил он.

А дальше стал возмущаться работниками агентства Reuters. Мол, они врут так же, как и другие СМИ, которые не восхваляют Маска. И прошелся по Associated Press.

"Reuters уступают только AP (Associated Propaganda) как традиционные лжецы в новостях", – написал миллиардер.

Далее он сделал твит, в котором название Reuters выложено с помощью повторяющихся слов "Ложь".