Що буде з НАБУ після рішення КСУ по Ситнику: прогноз представника Зеленського
Представник президента Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський стверджує, що механізму призначення нового директора НАБУ не існує. Раніше КСУ опублікував рішення про неконституційність призначення Артема Ситника главою Бюро.
Веніславський в коментарі виданню "РБК-Україна" зазначив, що для призначення нового глави НАБУ потрібні законодавчі зміни в парламенті.
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Чому призначення нового глави НАБУ неможливе
За словами представника Зеленського в КСУ якщо указ про призначення Ситника директором НАБУ визнали неконституційним, то наступний указ про призначення когось на цю посаду теж визнають таким в перспективі.
Що з цим робити, до кінця незрозуміло. Питань більше ніж відповідей,
– зізнався юрист.
Він також вважає, що рішення КСУ не несе загрози справам, які розслідує НАБУ.
"Усі дії, вчинені директором НАБУ до сьогоднішнього дня, вважатимуться легітимними і конституційними. Рішення КСУ не має ретроспективної дії", – переконує Веніславський.
Що відомо про рішення КСУ по Ситнику
- Конституційний суд України 28 серпня визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ.
- У травні 2020 року скандальний нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, Максим Бужанський та ще пів сотні народних обранців (переважно з орбіти олігарха Ігоря Коломойського) попросили КСУ визнати призначення директора НАБУ Артема Ситника неконституційним.
- Вони мотивували це тим, що призначення директора НАБУ вийшло за конституційні повноваження президента і тодішній глава держави Петро Порошенко, призначаючи Ситника, вийшов за межі своєї компетенції.
Як на це раніше реагував Ситник
- Сам Артем Ситник заявляв, що Коломойський хоче його відставки через справи "Приватбанку" і "Укрнафти".
- Він уточнив, що це дві справи, сума збитків за якими складає понад половину зі всієї суми, яка встановлена загалом по всіх справах, що зараз розслідує НАБУ.
- Ситник нагадав, що звільнити його намагалася і раніше. В цьому він звинувачував колишню коаліцію з "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту", але поки такі спроби закінчувалися нічим.
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