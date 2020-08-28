Представник президента Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський стверджує, що механізму призначення нового директора НАБУ не існує. Раніше КСУ опублікував рішення про неконституційність призначення Артема Ситника главою Бюро.

Веніславський в коментарі виданню "РБК-Україна" зазначив, що для призначення нового глави НАБУ потрібні законодавчі зміни в парламенті.

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Чому призначення нового глави НАБУ неможливе

За словами представника Зеленського в КСУ якщо указ про призначення Ситника директором НАБУ визнали неконституційним, то наступний указ про призначення когось на цю посаду теж визнають таким в перспективі.

Що з цим робити, до кінця незрозуміло. Питань більше ніж відповідей,

– зізнався юрист.

Він також вважає, що рішення КСУ не несе загрози справам, які розслідує НАБУ.

"Усі дії, вчинені директором НАБУ до сьогоднішнього дня, вважатимуться легітимними і конституційними. Рішення КСУ не має ретроспективної дії", – переконує Веніславський.

Що відомо про рішення КСУ по Ситнику

Конституційний суд України 28 серпня визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

У травні 2020 року скандальний нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, Максим Бужанський та ще пів сотні народних обранців (переважно з орбіти олігарха Ігоря Коломойського) попросили КСУ визнати призначення директора НАБУ Артема Ситника неконституційним.

Вони мотивували це тим, що призначення директора НАБУ вийшло за конституційні повноваження президента і тодішній глава держави Петро Порошенко, призначаючи Ситника, вийшов за межі своєї компетенції.

Як на це раніше реагував Ситник

Сам Артем Ситник заявляв, що Коломойський хоче його відставки через справи "Приватбанку" і "Укрнафти".

Він уточнив, що це дві справи, сума збитків за якими складає понад половину зі всієї суми, яка встановлена загалом по всіх справах, що зараз розслідує НАБУ.

Ситник нагадав, що звільнити його намагалася і раніше. В цьому він звинувачував колишню коаліцію з "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту", але поки такі спроби закінчувалися нічим.

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