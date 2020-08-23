Є загроза знищення НАБУ. Щоб зв'язати руки та ноги антикорупційному бюро – об'єдналися люди Медведчука, Коломойського, Ахметова і навіть Тимошенко. Зокрема, агент Злочевського у фракції "Батьківщина".

Антикорупційна інфраструктура в Україні набирає обертів. Пішли перші вироки за справами НАБУ, які виніс антикорупційний суд. Фігуранти компенсують збитки бюджету. Про це читайте у блозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Багато років опоненти НАБУ, часто це є корупціонери, обурювалися, що створення цього органу себе не виправдало. Вони використовували абсурдний для правоохоронної системи аргумент, мовляв, гроші на утримання НАБУ з бюджету йдуть великі, а ефекту немає. Особливо часто ці аргументи ви могли чути на телеканалах Медведчука, пам'ятаєте?

Це збочення – вимірювати ефективність правоохоронної системи сумою повернутих коштів. За такою логікою, МВС теж треба розпустити, бо воно ніколи не виправдає 93 мільярди на своє утримання.

Бюджет НАБУ є меншим рівно в 93 рази – 1 мільярд гривень. І цього року бюро довело свою економічну ефективність. За перше півріччя 2020 року економічний ефект від роботи НАБУ та САП становить понад 1,5 мільярди гривень. Це сумарно ті гроші, які фігуранти розслідувань погодилися віддати назад добровільно під загрозою тюрми, також застави, стягнуті в дохід держави з підозрюваних, які порушили обов'язки.

Візьмемо, до прикладу, компанію Укрнафта, яка останні навіть не роки, а десятиліття була "дійною коровою".

Махінації Коломойського в Укрнафті

Ігор Коломойський з партнерами, маючи менше, ніж 50% акцій, контролювали менеджмент з 2002 року. Тоді, як зізнався Коломойський в Лондоні, він погодився за це платити Леоніду Кучмі по 5 мільйонів доларів щомісяця.



Ігор Коломойський / Фото еpravda

Контролюючи главу Укрнафти, пов'язані з Коломойським спрямували роботу підприємства в інтересах олігарха, виводячи з нього сировину на свої фірми-метелики. В першому півріччі цього року НАБУ подало позовів на визнання недійсними договорів на 7 мільярдів 144 мільйони гривень, укладених Укрнафтою.



Зрозуміло, що це не влаштовувало фігурантів, які мають політичний дах – тому рішенням Конституційного Суду України НАБУ позбавили права позовної роботи. Але слідство не зупинилося, і були підготовлені з десяток проєктів підозр менеджменту, який обсадив Укрнафту по квоті Коломойського.

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Розуміючи, що пастка захлопнеться, фірми, які видоювали Укрнафту, почали повертати кошти на підприємство. Протягом грудня 2019 року – лютого 2020 року воно отримало понад 600 мільйонів гривень від компаній, ймовірно, пов'язаних з Коломойським. Це був рахунок погашення боргу, який донедавна в Укрнафті вважали безнадійним.

Хто ще повертає НАБУ гроші

Ще частину грошей, які повернуло НАБУ до бюджету, сформували застави, які були конфісковані у фігурантів розслідувань. У Антикорупційному суді вдалося довести порушення 3 підозрюваними обов'язків, покладених на них, і стягнути 65,54 мільйона гривень.

Один з них – це ексдепутат Микитась ;

; Другий – так званий "король контрабанди" Альперін.



Микитась і Альперін / Фото Колаж 24 каналу

Показово, що до створення Антикорупційного суду звичайний місцевий суд за схожих обставин відмовився стягувати з Романа Насірова 100 мільйонів гривень застави. Сам Антикорупційний суд, запущений минулого року, завершив створення антикорупційної вертикалі, і вже показує результат.

У червні 2020 року він ухвалив перший обвинувальний вирок реального покарання – 5 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав депутат Київської обласної ради. Загалом уже маємо обвинувальні вироки ВАКС стосовно 10 осіб.

Попереду рішення щодо VIP-фігурантів: справа мера Одеси Геннадія Труханова і "смотрящого" Яценюка, а також партнера Порошенка Миколи Мартиненка. Слухання в антикорупційному суді вийшли на фінальну стадію дебатів. Розуміючи, що невдається "порішати", їхні адвокати намагаються атакувати сам суд.

Загалом, збитки, завдані корупцією, яку розслідують НАБУ та САП, сягають 80 мільярдів гривень.

Майже всі ці збитки завдали державні підприємства.

► Розграбування "Запоріжжяобленерго"

Один з кричущих прикладів – розграбування "Запоріжжяобленерго", де контрольний пакет належить державі. До виведення коштів причетні компанії, діяльність яких спрямовував депутат від ОПЗЖ Григорій Суркіс. Його голос можна впізнати на записах, оприлюднених журналістами програми "Схеми" рік тому.

Можливим спільником "видоювання" "Запоріжжяобленерго" була права рука Порошенка Ігор Кононенко, який ховається закордоном.



Ігор Кононенко / Фото 5 канал

Розуміючи, що з НАБУ порішати не вдасться, підприємству відшкодували майже 360 мільйонів гривень.

Намагання змінити керівництво НАБУ

Однак паралельно старі корумповані клани намагаються розв'язати проблему в корені – ліквідувати джерело свого головного болю. У 2020 році тричі спробували в тій чи іншій формі "запустити" процес зміни керівництва НАБУ.

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Коли прямо дійти до цілі це не вийшло, вирішили йти в обхід – у травні 2020 року кілька десятків депутатів звернулися до Конституційного Суду із поданням про неконституційність призначення чинного директора на посаду, і КС взяв справу до розгляду.

► Хто підписав подання

Перелік підписантів вражає. Навіть бізнес та політичні конкуренти об'єдналися, щоб знищити НАБУ. Це фракція старих псевдоеліт та російської агентури ОПЗЖ в повному складі, включно з Медведчуком, Рабіновичем, Льовочкіним та Бойком.



Віктор Медведчук та Вадим Рабінович / Фото Колаж 24 каналу

Їхнє невдоволення зрозуміле, адже НАБУ розслідує як схеми Суркіса, так віднедавна отримали справу про "вишки Бойка".

Що таке "вишки Бойка"? Це – бурові установки. Їх Україна придбала в часи, коли Юрій Бойко обіймав посаду міністра палива і енергетики. Саме закупівля цих вишок набрала великого розголосу, адже це, як виявилось, була корупційна схема. У 2011 році Державна компанія "Чорноморнафтогаз" придбала 2 самопідіймальні бурові установки за перевищеною ціною. Справжню вартість вишок майже удвічі завищили підставні британська та латвійська фірми . За цією справою стояла ініціатива Юрія Бойка. Внаслідок такої оборудки держава втратила понад 400 мільйонів доларів.

Серед підписантів також група Коломойського, зокрема депутати Дубінський, Поляков, Скороход. Цей олігарх боїться рішення НАБУ по справі "Приватбанку", а в справі Укрнафти фактично вже визнав свою неправоту, почавши повертати гроші.

Також підписалася група Ахметова в Раді: депутати Новінський, Шпенов. І тут теж зрозуміло – Ахметов обурений справою щодо схематозу "Роттердам+". Підписався депутат Деркач, якого американська розвідка майже прямим текстом назвала агентом Росії.

Детальніше про схему "Роттердам+" читайте тут

Ну і вишенька на торті. Ще одним підписантом подання є депутат Володимир Кабаченко. Він з фракції Тимошенко, куди зайшов по квоті Миколи Злочевського, фігуранта найбільшого хабаря на 5 мільйонів доларів. Згідно з анкетними даними, перед виборами Кабаченко був ФОП, але Вікіпедія зрадницьки видала його – раніше він працював менеджером проєктів в області геотермальної енергетики компанії Burisma Злочевського.



Злочевський та Кабаченко / Фото Колаж 24 каналу

У такий спосіб, ці люди протиставили себе українському суспільству, яке багато років грабували клани при владі. Частина з цих взагалі має сидіти за ґратами по справі НАБУ. І тому справою честі для суспільства має бути захист НАБУ від розправи – а такий момент, схоже, неминуче настане.