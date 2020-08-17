Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що справа "Приватбанку" є ключовою. Відтак Антикорупційне бюро усвідомлює всю відповідальність щодо неї. Втім додав, що не всі питання у розслідуванні кримінальних проваджень залежать від Спеціалізованої антикорпційної прокуратури й НАБУ.

Адже ще є проведення експертиз або виконання іншими країнами міжнародно-правових доручень. Про це Артем Ситник повідомив під час спільного брифінгу НАБУ і САП, передає 24 канал.

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Директор НАБУ розповів, що виконання деяких міжнародних доручень може тривати довше, ніж рік.

Все залежить від того, наскільки ми збираємо інформацію, зокрема, і за кордоном,

– додав він.

Керівник САП Назар Холодницький повідомив, що перші міжнародні доручення у справі "Приватбанку" були направлені у 2017 році. Однак відомства отримали відповідь лише у 2019 році.

Про співпрацю НАБУ та ФБР

Також Артем Ситник зазначив, що Національне антикорупційне Бюро на основі меморандуму співпрацює з ФБР у справі "Приватбанку", яка пов'язана з Ігорем Коломойським.

Він наголосив, що у справі "Приватбанку" є тривала спільна робота відомств України та США, але директор НАБУ не має повноважень на розкриття інформації

Він також пояснив, що деякі люди хотіли отримати доступ до меморандуму. Зокрема, навіть подали позов стосовно цього до Окружного адміністративного суду Києва з проханням показати документ певній громадській організації.

"Але це рішення не набуло чинності", – зауважив директор НАБУ.