Український мільярдер Ігор Коломойський опинився під прицілом американського ФБР. В США зацікавились походженням грошей олігарха та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова. Підприємців підозрюють у відмиванні незаконно зароблених в Україні коштів.

Детективи ФБР обшукали американські компанії українських олігархів. Тож тепер в Україні заговорили про те, чи вимагатимуть американці видачі однієї з найбагатших людей країни, і чи віддасть його Київ у такому випадку. Детальніше про це розповіли кореспонденти 24 каналу.

Читайте також Видати Коломойського США: у Києві під Офісом Президента і посольствами провели масштабну акцію

Скандальні публікації про Коломойського в американських ЗМІ

Разом із давнім партнером по бізнесу викрав мільярди доларів в українського "Приватбанку". А потім відмивав ці кошти, купуючи нерухомість в США. Такими рядками рясніють американські газети після того, як в офіси пов'язаних з Ігорем Коломойським компаній в США прийшло з обшуками ФБР.

Обшуки минулого тижня показали, що кримінальні справи є і навіть з'явилася інформація про позови, які спрямовані на конфіскацію грошей,

– зазначила Дарія Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції.

Купівля активів за гроші "Приватбанку"

Міністерство юстиції США має намір конфіскувати у Коломойського щонайменше 70 мільйонів. Народний депутат 8 скликання Сергій Лещенко повідомив, що із "Приватбанку" гроші виводили через поставні компанії, а потім відмивали через купівлю нерухомості в США: хмарочосів, офісних компаній, заводів тощо. У випадку Коломойського – це шахрайство.

Водночас в Україні розслідують іншу частину цієї історії. За версією Антикорупційного бюро, "Приватбанк", з легкої руки тоді ще його бенефіціарів Коломойського та Боголюбова, видавав мільйонні кредитів так званим пов'язаним компаніям та фізичним особам, які виводили гроші закордон. Це тривало допоки у банку не утворилась багатомільярдна діра. Утім сам олігарх стверджує, що це його особисті гроші, які зберігалися в банку.

Автор книги "Приватна історія" Андрій Яніцький зазначив, що мова йде про мільярди доларів, які виводили з "Приватбанку" на різні контакти з ознаками фіктивності.

В СБУ не отримували запитів від ФБР

Розслідування проти Коломойського в Україні майже досягнуло фіналу. Утім висунення підозри, як розповідав 24 каналу колишній генпрокурор Руслан Рябошапка, гальмує Служба безпеки України. Іван Баканов – не чужа людина і Коломойському, і чинному президенту. Він нібито блокує фінальну експертизу збитків.



Іван Баканов / Офіс Президента

Виконавчий директор Центру протидії корупції повідомила, що СБУ дійсно підіграє Коломойському. На жаль, Баканов не готовий забезпечити незалежних експертів та взагалі проведення експертизи, яка з'ясує, що Коломойський завдав збитків державі.

До теми У США вимагають конфіскувати майно Коломойського через вкрадені гроші "Приватбанку".

Відкритим залишається і питання про те, чи зможуть екстрадувати українського олігарха в США у разі доведення вини. Формально Україна своїх громадян не видає. Втім, Коломойський сам дав привід державі Україна позбавити його громадянства.

"А поки Коломойський продовжує робити хорошу міну при поганій грі, знайомі з практикою роботи американської системи правосуддя експерти вважають: якщо вже детективи ФБР і американський Мін’юст взялись за когось публічно, то справи для такої людини мають усі шанси закінчитися погано", – підсумував Сергій Лещенко.