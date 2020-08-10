У Києві громадська спільнота "Конституційно-правовий конгрес" 10 серпня провела акцію із закликом перевірити дані від Мін'юсту США про те, що бізнесмен Ігор Коломойський відмивав кошти з Приватбанку.

Акція розпочалася під посольством США в Україні, згодом її учасники перейшли під МЗС. Наступними локаціями активістів стали Офіс Президента, Міністерство внутрішніх справ і посольство Ізраїлю в Україні, повідомляє Укірнформ.

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Головною вимогою організаторів є те, щоб правоохоронні органи України швидко і відкрито розглянули обвинувачування США проти Коломойського. Якщо інформація виявиться правдивою, Коломойського потрібно видати США. Тільки за таких умов, на думку активістів, можливе продовження співпраці та партнерських стосунків між Україною та Штатами.

Учасники акції принесли іграшкову свинку з надписом "геть офшори", а на захисні маски наклеїли собі долари.



Учасники акції принесли іграшкову свинку / Укрінформ

На акцію люди прийшли з тематичними плакатами / Укрінформ

У чому США звинувачують Коломойського

6 серпня Мін'юст США оприлюднив інформацію про два позови в суд Південного округу Флориди. У них йдеться про те, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов за час володіння Приватбанком відмили з банку мільярди доларів. Злочинні гроші вони привласнювали через банківські рахунки підставних компаній. Більшість "фінансових" операцій відбувалися у кіпрському відділенні Приватбанку. Водночас, наголосили у США, доки суд не підтвердив провину, всі відповідачі вважаються невинуватими.