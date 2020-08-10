В Киеве гражданское сообщество "Конституционно-правовой конгресс" 10 августа провело акцию с призывом проверить данные от Минюста США о том, что бизнесмен Игорь Коломойский отмывал средства с Приватбанка.

Акция началась под посольством США в Украине, впоследствии ее участники перешли под МИД. Следующими локациями активистов стали Офис Президента, Министерство внутренних дел и посольство Израиля в Украине, сообщает Укирнформ.

Обратите внимание Конец олигархической империи: чем Коломойскому угрожают иски Минюста США и обыски в офисах.

Главным требованием организаторов является то, чтобы правоохранительные органы Украины быстро и открыто рассмотрели обвинения США против Коломойского. Если информация окажется правдивой, Коломойского нужно выдать США. Только при таких условиях, по мнению активистов, возможно продолжение сотрудничества и партнерских отношений между Украиной и Штатами.

Участники акции принесли игрушечную свинку с надписью "вон оффшоры", а на защитные маски наклеили себе доллары.

Участники акции принесли игрушечную свинку / Укринформ

На акцию люди пришли с тематическими плакатами / Укринформ

В чем США обвиняют Коломойского

6 августа Минюст США обнародовал информацию о двух исках в суд Южного округа Флориды. В них говорится о том, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов за время владения Приватбанком отмыли из банка миллиарды долларов. Преступные деньги они присваивали через банковские счета подставных компаний. Большинство "финансовых" операций происходили в кипрском отделении Приватбанка. В то же время, отметили в США, пока суд не подтвердил вину, все ответчики считаются невиновными.