Ужасные новости для олигарха Игоря Коломойского из Америки. В офисы его компании ворвались ФБР с обысками, а Министерсттво юстиции США хочет конфисковать его собственность. Несколько лет назад я общался с агентами ФБР, очень интересовала активность олигарха Игоря Коломойского. На визитке одного из них я с удивлением прочитал название города Кливленд в штате Огайо.

На той момент ще було складно зрозуміти, чому їх цікавить Коломойський. Але зараз ця історія – на перших шпальтах головної газети американської політики Washington Post. Про це читайте у блозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Отже, днями ФБР прийшло з обшуками в офіси фірми Optima, пов'язаної з Коломойським – у Кліввленді (штат Огайо) та Майамі (штат Флорида). Слідчі в синьому одязі з логотипом ФБР вивезли тачки, які ми використовуємо в будівельних супермаркетах, заповнені коробками з паперовими документами та комп'ютерними блоками.



Обшуки в офісі Коломойського / Фото скриншот з відео

ФБР давно йде по сліду Коломойського. Станом на зараз розслідування можливих кримінальних злочинів в Клівленді триває.

За законами США, обвинувачення у серйозних федеральних злочинах висуває "гранд журі" – своєрідне зібрання присяжних. І нещодавно американське видання BuzzFeed бачило документи про те, що "гранд журі" в Клівленді зверталося по документи щодо фінансових оборудок Коломойського. Тож не можна виключати, що незабаром це саме "гранд журі" висуне кримінальні обвинувачення у скоєнні федеральних злочинів Коломойському та його спільникам, що означає замороження їхніх активів та оголошення в міжнародний розшук.

Довідка.

Серед українських олігархів, у такому статусі вже перебувають:

Павло Лазаренко;

Дмитро Фірташ.



Лазаренко і Фірташ / Фото колаж 24 каналу

До того ж, Лазаренко вже відсидів 8 років у американській тюрмі, а Фірташ понад 6 років витрачає нерви та мільйони доларів, щоб тільки не бути виданим в Америку, ховаючись від екстрадиції у Відні. Збираючи докази в кримінальному провадженні щодо Коломойського в Клівленді та Майамі, Міністерство юстиції США виокремило файли для подачі позову в Окружний суд Південного округу Флориди про цивільну конфіскацію майна Коломойського в штатах Техас та Кентуккі. Це і відбулося в четвер, 6 серпня 2020 року.

Про що йдеться у позові Мін'юсту США

Згідно з позовом, з яким я ознайомився, Мін'юст США визнав шахрайством покупку структурами Коломойського кампусу CompuCom в Далласі, штат Техас, за конфіскацію якого тепер буде судитися уряд США.

Історія так описана Мін'юстом США: в 2010 році Коломойський і Боголюбов разом зі своїми американськими партнерами, що живуть в Майамі, придбали комплекс офісних будівель CompuCom в Далласі, штат Техас за 47,4 мільйонів доларів на ім'я компанії Optima 7171.

Частина цих грошей, витрачених на покупку кампусу (15 мільйонів доларів), безпосередньо пов'язані з 4 кредитами, отриманими від "ПриватБанку" Коломойським і Боголюбовим, і є доходом від розкрадань, незаконного привласнення та шахрайства.

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Кредити бралися для фінансування поточної діяльності українських феросплавних заводів, але були використані для придбання нерухомості в Далласі. Кампус CompuCom в Далласі – це офісний парк площею приблизно 19,5 акрів, що складається з 3 будівель, парковок і неосвоєних земель.

Другий позов Мін'юсту

Другий позов Мін'юсту США стосується схем з купівлі 31-поверхового хмарочосу PNC Plaza в Луїсвіллі, штат Кентуккі, який теж уряд Америки прагне конфіскувати. Вартість активів в Далласі і Луїсвіллі оцінюється в 70 мільйонів доларів.

Як описує в позові Міністерсво юстиції США, в цілому Коломойський з Боголюбовим придбали близько 500 тисяч квадратний метрів нерухомості в Огайо, сталеварні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, виробництво мобільних телефонів в Іллінойсі, комерційну нерухомість в Техасі, офісний парк в Далласі і будівля PNC Plaza в Луїсвіллі.

Подані Мін'юстом США позови з метою конфіскації нерухомості є офіційним визнанням владою Америки схем Коломойського і Боголюбова незаконними, а позови уряду Америки містять чисельні посилання на розслідування, які були проведені в "Приватбанку" на замовлення української держави приватним агентством Kroll. В часи Порошенка за допомогою тодішнього генпрокурора Луценка олігарх якраз і намагався визнати незаконним цю перевірку його діяльності в часи володіння банком.



Коломойський і Боголюбов / Фото opinionua

Свого часу я написав книгу про американський процес над Павлом Лазаренком та маю розуміння, як відбувається кримінальне переслідування в цій країні. Розповім вам те, що знаю. Отже, декілька років тому підрозділ ФБР у місті Клівленд, штат Огайо, почав вивчати аномальну присутність на ринку нерухомості компанії Optima, пов'язаної з Ігорем Коломойським. Про цю фірму вони дізналися після того, як партнер Коломойського, громадянин США на прізвище Мордехай Корф дав свідчення під присягою в суді у Майамі за позовом, поданим колишнім партнером Коломойського Вадимом Шульманом.

Піднявши праву руку та поклявшись казати правду, Корф мав вибір: або брехати та сісти в тюрму, або здати всю мережу компаній Коломойського, які були задіяні з метою прокачки коштів у США. Корф обрав власну свободу, а "список Шульмана" потрапив до ФБР, які почали вивертати назовні всю структуру Коломойського. Позивачем у справі вказаний уряд США. Свої підписи поставили:

Дебора Коннор, глава відділу відмивання коштів та повернення активів Мін'юсту США;

Аріана Фахардо Оршан, федеральний прокурор Південного округу Флориди. Цікаво, що вона була призначена на цю посаду 2 роки тому президентом Дональдом Трампом, а до цього працювала суддею в місцевому суді 11 округу Флориди – четвертому за розміром суді США.

Відповідачем у справі є нерухомість та права на неї в Далласі та Луїсвіллі.

У Коломойського масштабні проблеми

Тепер, щоб довести свою правоту, сторона Коломойського та його партнерів має навести докази законності придбання нерухомості. За версією американського Міністерства юстиції, це майно було придбано з коштів, які Коломойський зі спільниками вкрали з "Приватбанку". А тому вони підлягають конфіскації на підставі порушень федеральних законів та приписів щодо відмивання грошей.

За аналогічною схемою цивільної конфіскації США подало в 2005 році позов у Вашингтоні проти активів Павла Лазаренка на 250 мільйонів доларів.

Суд ще досі не закінчився, до того ж активи весь цей час залишаються замороженими, окрім частки, яку націоналізувала держава Антигуа і Барбуда. Доказами в цей цивільний позов лягли файли, зібрані в кримінальному процесі проти Лазаренка в Каліфорнії, за яким він отримав 8 років тюрми. Таку саме комбіновану стратегію кримінального розслідування та позовів про цивільну конфіскацію США застосовують і до Коломойського.



Ігор Коломойський / Фото УП

Тільки, на відміну від справи Лазаренка, уряд Америки використовує протилежний порядок заходів: спочатку позов на цивільну конфіскацію майна, а далі ми очікуємо кримінальне обвинувачення. Коломойський розуміє серйозність процесів, які відбуваються щодо нього в США, а тому для свого захисту найняв титулованого і високооплачуваного адвоката Майла Саллівана, колишнього федерального прокурора штата Массачусетс.

Про масштаб проблем Коломойського говорить і те, що розслідування його справи відбувається великою групою представників федеральних агентств, зокрема:

дивізіоном ФБР у Клівленді;

підрозділом міжнародної корупції ФБР;

підрозділом кримінальних розслідувань податкової служби Міністерства казначейства;

Митна та прикордонна служба США.

Офіс міжнародних відносин Міністерства юстиції надає допомогу в розслідуванні. Сам Коломойський став надзвичайно обережним у коментуванні. Без своїх фірмових епітетів "каву пішли пити?", лише повідомив, що "усі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у "Приватбанку".

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А ще, намагаючись помститися, Коломойський в Україні за допомогою прокурора Кулика включив свого ворога Шульмана в "злочинну організацію Януковича", інкримінуючи йому відмивання коштів за допомогою рахунків Коломойського, однак без участі самого Коломойського. Більш абсурдної справи уявити складно, але Кулик і не на таке здатен.

Чим ця історія закінчиться для Коломойського

Як на мене, в Коломойського у цій історії є 2 вибори: швидкий та довгий кінець.

► Перший – це варіант Лазаренка, який відсидів у тюрмі 8 років та 5 років під домашнім арештом на досудовому розслідуванні.

► Другий – це варіант Фірташа, який шість років самоізолювався у Австрії.

І те, і друге не принесе йому щастя, буде коштувати дуже багато грошей, перетворить його на тотально токсичну особу та зробить ізольованим – або в рамках країни, або тюремної камери. Виводити гроші буде ще складніше. Оплачувати адвокатів – ще дорожче. Спілкуватися з кимось – ще обережніше. І те, і друге – це кінець його олігархічної імперії. Питання лише часу.