Бывший генпрокурор Святослав Пискун стал советником главы ГПУ Ирины Венедиктовой. Вилла во Франции и подделка штампов в паспорте не стали этому помехой.

Про повернення відомих прізвищ та ситуацію в прокуратурі України – читайте у новому блозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Багато років прокуратура має репутацію найбільш корумпованого органу України, хоча там працюють різні люди. В народі гуляють одіозні прізвища, які кидають тінь на багатьох, справді, чесних людей, які працюють всередині системи.

Наприклад, в часи Порошенка всі обговорювали так званих діамантових прокурорів, які входили до близького оточення колишнього очільника ГПУ Віктора Шокіна.

Сам Шокін теж виявився "не промах" – у членів його родини виявили віллу в чеській столиці Празі. Але усе це має вигляд дрібних історій провінційного рівня на фоні колишнього тричі генпрокурора Святослава Піскуна.



Святослав Піскун / Фото Союз юристів України

Я не знаю, можливо, на час виходу цього відеоблогу в ефір Ірина Венедиктова отямиться та скасує наказ про призначення Піскуна своїм радником.

Адже коли люди таких якостей сидять поруч з нею на нарадах, це посилає сигнал усій правоохоронній системі – роби що хочеш і тобі за це нічого не буде.

Вілла на Лазуровому узбережжі Франції

Я не знаю, в якій нормальній країні можливо, щоб прокурор усе життя працював на державній службі, жив на мізерну зарплату, а потім став власником розкішної вілли на Лазуровому узбережжі Франції.

Ідеться про Піскуна, нерухомість якого я декілька років тому особисто виявив у містечку Ле-Канне поблизу Канн, відомому на весь світ завдяки набережній Круазет і червоній доріжці міжнародного кінофестивалю.

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Будинок Піскуна оформлений на компанію SCI Kuasar, яку придбано на його дружину Світлану Піскун та дочку Тетяну Іващенко у грудні 2011 року. Саме тут і жив Піскун, коли в часи Януковича втік з України.





Будинок Піскуна оформлений на компанію SCI Kuasar /Фото Сергія Лещенка

У мене є витяги з реєстру французьких компаній, а також кадастру міста Ле-Канне. Земельна ділянка Піскуна має номер 181. Повна адреса гніздечка колишнього чиновника: 1745 Chemin des Collines, Le Cannet, France 06250.

Звісно, поява у колишнього генпрокурора будинку вартістю в декілька мільйонів євро автоматично ставить під сумнів його доброчесність. І той факт, що Піскуна за це ніхто не покарав, лише вкотре доводить наявність в Україні касти недоторканних.

Історія з будинком – це не єдиний "зашквар" Піскуна. Все вказує на те, що він підробив документи – проставив фальшиві штампи у свій закордонний паспорт про начебто перетин українського кордону.

Навіщо Піскун ставив в паспорт фейкові штампи

Здавалося б, логічне питання – навіщо ставити в паспорт фейкові штампи? Все дуже просто – це можна було робити з метою створити хибне уявлення, що Піскун в часи Януковича жив в Україні, а тому мав право балотуватися на виборах 2014 року.

Довідка. Адже, щоб стати кандидатом в депутати, потрібно не порушувати п'ятирічний термін проживання на території нашої держави.

Ви вже, мабуть, забули цю історію, тож я вам нагадаю. На парламентських виборах 2014 року Піскун балотувався за списком Тігіпка "Сильна Україна".

Повернення до України після падіння Януковича

Але в Піскуна була одна проблема. Останні роки президентства Януковича вони переховувалися за кордоном, начебто побоюючись репресій (на моє ж переконання – просто ховаючись від невиконаних зобов'язань).

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І коли ЦВК відмовила у реєстрації ексгенпрокурора, аргументуючи листом прикордонників про те, що Піскун виїхав з України у 2012 році та повернувся лише після падіння Януковича у березні 2014 року. Сумарно його не було в Україні півтора року.

Проте Піскун пішов у суд оскаржувати свою відмову. Як доказ він подав свій закордонний паспорт, де стояли штампи про те, що він... повертався до України протягом цих півтора року відсутності. Хоча ці дані відсутні (!) в єдиній базі Державної прикордонної служби.

Про що свідчили фальшиві штампи

Зокрема, в паспорті Піскуна стояли штампи про те, що 21 січня 2013 року він повернувся в Україну, жив тут майже рік та знову виїхав за межі держави 23 грудня 2013 року. І суд допустив його до виборів.

Це при тому, що у своїх чисельних виступах Піскун казав, що проживав за кордоном. Зокрема, 23 жовтня 2013 року, тобто коли Піскун, згідно зі штампами, мав бути на території України, вийшло його інтерв'ю на сайті "Ліга", де він каже, що в цей момент перебуває у Франції.

А тепер найцікавіше. Згідно з фальшивими штампами, в обох випадках Піскун фіктивно влітав та вилітав до України не через Київ, а через Дніпропетровськ.

При чому з різницею в рік штампи йому ставив... один і той самий контролер прикордонної служби. Ну, от такий дивний збіг обставин! При тому, що останні роки відмітки взагалі не ставляться у закордонний паспорт – окрім як на прохання самого громадянина.

І апофеоз цього цирку. Хоча, згідно з фальшивими штампами в паспорті Піскуна, він був в Україні з січня по грудень 2013 року, на одній із сусідніх сторінок цього самого паспорту стоїть відмітка про перетин Піскуном 20 квітня 2013 року кордону Об'єднаних Арабських Еміратів.

До чого тут Коломойський

Для мене очевидно – і, сподіваюсь, для вас також – що Піскун підробив свої штампи в паспорті та не помітив, що вони суперечать вже раніше проставленим справжнім відміткам.

Далі, за поясненнями Піскуна, прилітаючи в аеропорт Дніпропетровська, він їхав на курорт Буковель – обидві точки начебто дислокації Піскуна – пов'язані з Ігорем Коломойським.



Ігор Коломойський / makorrishon.co.il

Чому я приділяю так багато уваги цим обставинам? Бо поява Піскуна в прокуратурі може поставити хрест на чисельних розслідуваннях щодо Коломойського, які проводять правоохоронні органи, зокрема, НАБУ.

Адже Піскун зробив декілька послуг олігарху протягом своєї роботи в прокуратурі. В 2006 році він закрив справу проти Коломойського за замах на вбивство юриста Сергія Карпенка, а через декілька років Піскун виступав як свідок олігарха в лондонському суді за обленерго. Закриття справи, як кажуть злі язики, не могло коштувати менше 50 мільйонів доларів.

Виправдовував Коломойського та виступав проти НАБУ

Показово, що після націоналізації "Приватбанку" Піскун публічно виправдовував Коломойського. Зокрема, в інтерв'ю сайту "Гордон".

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Лише вчитайтеся в його аргументи, цитую: "Навіщо було забирати "Приватбанк"? – обурюється Піскун. – От навіщо? Не можу зрозуміти. Забирали його якось дивно. Через постанову Кабміну. Навіть суду не було. Із боку закону, мені здається, тут менша проблема для Коломойського. Навіть якщо винен Коломойський і його команда, припустімо, 10 осіб... Покарали їх? І кому стане легше? Вони що, повернуть ці гроші? Людям хтось відшкодує? Ні! Вони тепер відморозяться і скажуть: "Робіть що хочете!" кінець цитати.

Так само Піскун виступав проти створення Національного антикорупційного бюро, яке зараз розслідує Коломойського: "Зробили гібрид – суміш бульдога з носорогом. такий "монстр", який просто не зможе працювати, такий "гібрид" не виживає. Не можна змішувати. Це повинна бути тільки оперативна робота, тільки викриття, тільки встановлення. Розслідування треба передавати в Національне бюро розслідувань, в спеціальне управління, де працюють тільки слідчі".

Чи звільнять Піскуна з посади радника генпрокурора?

Коли я записував цей блог, то чув розмови про можливе звільнення Піскуна з посади радника генпрокурора. І це треба робити максимально швидко. Але навіть сам факт його призначення вже б'є по репутації влади та всіх правоохоронних органів. Саме через таких людей в Україні не було збудоване справжнє правосуддя та виникла олігархічна держава.