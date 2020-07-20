Новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявляет, что при его руководстве позиция НБУ в судебных делах по национализации Приватбанка с бывшими акционерами не изменится. В то же время он признался, что пока не полностью погружен в ход дела.

Об этом Кирилл Шевченко заявил во время своего первого брифинга на посту главы НБУ, пишет 24 канал.

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Шевченко однако отметил, что пока не полностью погружен в детали судебных процессов по "Приватбанку".

Но я, как председатель Национального банка, думаю, что НБУ под моим руководством сохранит такую же политику по отношению к "Приватбанку", какой она была и до этого,

– заявил он.

Что известно о деле "Приватбанка"?

В ноябре 2019 года тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка передал НАБУ дело о выводе 117 миллиардов гривен из "Приватбанка" до его национализации.

Расследовали правоохранители вероятный сговор для нанесения ущерба государству олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым – бывшими владельцами "Приватбанка". В марте 2020 руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что дело "Приватбанка" уже на финальной стадии.

В июне 2020 года Артем Сытник отметил, что таких сложных дел, как дело "Приватбанка", не было еще в истории Украины. И отметил, что ориентировочная сумма убытков превышает 155 – 200 миллиардов гривен.

Само слушание в деле по иску "Приватбанка" к бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову начнется 1 марта 2022 года.