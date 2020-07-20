Владимир Зеленский представил нового председателя Нацбанка Кирилла Шевченко и рассказал, за что выбрал именно его и какие задачи перед ним поставил. В ответ Шевченко обозначил основные цели, которые видит перед собой и пообещал оправдать кредит доверия, который ему выдали.

Президент отметил: взять на себя ответственность в такое кризисное время и возглавить НБУ – проявление незаурядного мужества, передает 24 канал. А это одна из тех ключевых черт, которую Зеленский назвал обязательной для руководителя Нацбанка.

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Почему Зеленский поддерживает Кирилла Шевченко

В самом начале представления президент подчеркнул: трудно посчитать, сколько раз раздавалось высказывание о том, что глава НБУ должен быть независимым. С этим, по словам Зеленского, он полностью согласен. Кроме того, глава НБУ должен иметь мужество, профессионализм и ответственность.

А именно Кирилл Шевченко отвечает этим трем критериям как нельзя лучше.

Зеленский не без иронии рассказал: в этот день не банк дает кредит, а президент, правительство, парламент, экономическое сообщество. Речь идет о кредите доверия, который Шевченко должен оправдать. Зеленский выразил уверенность, что Кирилл Шевченко вернет его с очень хорошими процентами.

Задача от Зеленского

Национальный банк должен быть столбом макроэкономической стабильности , монетарная политика должна ее поддерживать.

, монетарная политика должна ее поддерживать. НБУ будет работать на долгосрочный экономический рост нацвалюты.

нацвалюты. Минимизация влияния коронакризиса на экономику и ускорение выхода из кризиса.

на экономику и ускорение выхода из кризиса. Организация доступных кредитов для бизнеса и ипотечного кредитования для всех украинцев.

Зеленский подчеркнул: председатель НБУ возглавляет Нацбанк Украины, поэтому должен действовать независимо и исключительно в интересах Украины и ее экономической стабильности. Однако, работая на благо украинцев, не стоит забывать об общении с ними.

Деньги любят тишину, но очень важно, чтобы Нацбанк коммуницировал с обществом и объяснял свои шаги, цели и задачи. Сегодня прекрасная возможность начать новую страницу коммуникации,

– отметил Зеленский.

Напомним. Экс-глава НБУ Яков Смолий 1 июля подал в отставку. Причиной отставки Смолий назвал систематическое политическое давление на руководство НБУ. В Офисе Президента на это ответили, что никакого давления не было, а реакция Смолия является эмоциональной. Впрочем держать на должности человека против его воли никто не хотел.



Уже через два дня отставку Смолия после представления Зеленского одобрили нардепы.

Что сказал Шевченко

После Зеленского слово взял Шевченко и очертил свой план действий на посту главы НБУ. Шевченко поблагодарил за доверие и пообещал образно не "протранжирить кредита доверия". Он отметил, главное – обеспечивать стабильность банков и небанковских учреждений.

Должны создать условия для развития реального кредитования.

Кроме того рассказал: планирует пересмотреть эффективность кредитных каникул для поддержки ликвидности банков.

Необходимо пересмотреть вопрос эффективности кредитных каникул. В условиях роста неплатежей по кредитам у банков связаны руки в части более активной выдачи займов,

– сказал Шевченко.

Шевченко заявил: Национальный банк Украины продолжит политику эффективного сотрудничества с международными финансовыми организациями и иностранными инвесторами. Шевченко выразил оптимистическую надежду, что вскоре Украина может стать "хабом", куда захотят активно вкладывать деньги инвесторы.

"Я верю, что за пять лет Украина реально может стать региональным финансовым "хабом", куда будут стремиться вкладывать долгосрочные средства инвесторы со всего мира", – сказал он.

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