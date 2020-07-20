Володимир Зеленський представив нового голову Нацбанку Кирила Шевченка та розповів, за що обрав саме його і які завдання перед ним поставив. У відповідь Шевченко окреслив основні цілі, які бачить перед собою та пообіцяв виправдати кредит довіри, який йому видали.

Президент зазначив: взяти на себе відповідальність у такий кризовий час і очолити НБУ – прояв неабиякої мужності, передає 24 канал. А це одна з тих ключових рис, яку Зеленський назвав обов'язковою для керівника Нацбанку.

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Чому Зеленський підтримує Кирила Шевченка

На самому початку представлення президент підкреслив: важко порахувати, скільки разів лунав вислів про те, що голова НБУ має бути незалежним. Із цим, за словами Зеленського, він цілковито погоджується. Окрім того, голова НБУ має мати мужність, професійність і відповідальність.

А саме Кирило Шевченко відповідає цим трьом критеріям чи не найкраще.

Зеленський не без іронії розповів: цього дня не банк дає кредит, а президент, уряд, парламент, економічна спільнота. Йдеться про кредит довіри, який Шевченко має випрадати. Зеленський висловив впевненість, що Кирило Шевченко поверне його з дуже гарними відсотками.

Завдання від Зеленського

Національний банк має бути стовпом макроекономічної стабільності , монетарна політика має її підтримувати.

, монетарна політика має її підтримувати. НБУ має працювати на довгострокове економічне зростання нацвалюти.

нацвалюти. Мінімізація впливу коронакризи на економіку та пришвидшення виходу з кризи.

на економіку та пришвидшення виходу з кризи. Організація доступних кредитів для бізнесу та іпотечного кредитування для усіх українців.

Зеленський підкреслив: голова НБУ очолює Нацбанк України, тому має діяти незалежно і винятково в інтересах України і її економічної стабільності. Проте, працюючи на благо українців, не варто забувати про спілкування із ними.

Гроші люблять тишу, але дуже важливо, щоб Нацбанк комунікував із суспільством і пояснював свої кроки, цілі та завдання. Сьогодні прекрасна можливість розпочати нову сторінку комунікації,

– зазначив Зеленський.

Нагадаємо. Ексголова НБУ Яків Смолій 1 липня подав у відставку. Причиною відставки Смолій назвав систематичний політичний тиск на керівництво НБУ. В Офісі Президента на це відповіли, що ніякого тиску не було, а реакція Смолія є емоційною. Втім тримати на посаді людину проти її волі ніхто не хотів. Уже через два дні відставку Смолія після подання Зеленського схвалили нардепи.

Що сказав Шевченко

Після Зеленського слово взяв Шевченко і окреслив свій план дій на посаді голови НБУ. Шевченко подякував за довіру та пообіцяв образно не "протринькати кредиту довіри". Він зазначив, головне – забезпечувати стабільність банків і небанківський установ.

Маємо створити умови для розвитку реального кредитування.

Окрім того розповів: планує переглянути ефективність кредитних канікул для підтримки ліквідності банків.

Необхідно переглянути питання ефективності кредитних канікул. В умовах зростання неплатежів по кредитах у банків зв'язані руки в частині більш активної видачі позик,

– сказав Шевченко.

Шевченко заявив: Національний банк України продовжить політику ефективної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та іноземними інвесторами. Шевченко висловив оптимістичну надію, що невдовзі Україна може стати "хабом", куди захочуть активно вкладати гроші інвестори.

"Я вірю, що за п'ять років Україна реально може стати регіональним фінансовим "хабом", куди будуть прагнути вкладати довгострокові кошти інвестори з усього світу," – сказав він.

Що відомо про Кирила Шевченка