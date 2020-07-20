Новий голова Нацбанку Кирило Шевченко заявляє, що за його очільництва позиція НБУ у судових справах щодо націоналізації "Приватбанку" з колишніми акціонерами не зміниться. Водночас він зізнався, що наразі не повністю занурений у хід справи.

Про це Кирило Шевченко заявив під час свого першого брифінгу на посаді голови НБУ, пише 24 канал.

Нагадаємо Зеленський представив нового голову НБУ Шевченка і дав перші завдання

Шевченко однак зазначив, що поки не повністю занурений в деталі судових процесів щодо "Приватбанку".

Але я, як голова Національного банку, думаю, що НБУ під моїм керівництвом збереже таку ж політику по відношенню до "Приватбанку", як вона була і до цього,

– заявив він.

Що відомо про справу "Приватбанку"?

У листопаді 2019 року тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка передав до НАБУ справу про виведення 117 мільярдів гривень із "Приватбанку" до його націоналізації.



Розслідували правоохоронці ймовірну змову задля завдання збитків державі олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова – колишніх власників "Приватбанку". У березні 2020 керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що справа "Приватбанку" вже на фінальній стадії.



У червні 2020 року Артем Ситник відзначив, що таких складних справ, як справа "Приватбанку", не було ще в історії України. І зауважив, що орієнтовна сума збитків перевищує 155 – 200 мільярдів гривень.

Саме слухання у справі за позовом "Приватбанку" до колишніх акціонерів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова розпочнеться 1 березня 2022 року.