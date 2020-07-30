Святослав Пискун стал советником генерального прокурора Ирины Венедиктовой на общественных началах. Впрочем, он точно не является новым лицом в Офисе генпрокурара. Дело в том, что в нулевых Пискун и сам занимал эту высокую должность, причем – дважды. Биографию Святослава Пискуна читайте в материале 24 канала.

Биография Святослава Пискуна

Важно Венедиктова взяла себе в советники Пискуна: документ

Святослав Пискун родился в городе Бердичев Житомирской области, 8 марта 1959 года.

По окончанию школы, с 1976 по 1977 проработал слесарем-ремонтником завода "Комсомолец" в Бердичеве.

Высшее образование он получал во Львове, учился на юридическом факультете тогда еще Львовского государственного университета имени Ивана Франко. Закончил его Пискун в 1983 году.

После этого он отслужил в армии, а дальше – с 1984 по 1988 годы проработал на должности старшего следователя прокуратуры Ирпеня в Киевской области.

После этого с 1988 по 1990 года Пискун был инструктором орготдела Ирпенского горкома Компартии Украины.

С 1990 по 1997 годы он строил карьеру прокурора. Сначала работал прокурором отдела прокуратуры Киевской области. Затем там же стал прокурором-криминалистом, далее – заместителем прокурора Киево-Святошинского района, заместителем прокурора Ирпеня и в конце – начальником следственной части отдела по борьбе с организованной преступностью прокуратуры Киевской области.

После этого Пискун работал под руководством Николая Азарова в Государственной налоговой администрации Украины. Был его заместителем.

С подачи тогдашнего президента Леонида Кучмы, 6 июля 2002 года становится генеральным прокурором Украины.

Пискун и Кучма / Фото из открытых источников

Впрочем, уже в 2003 году его увольняют с этой должности из-за "чрезмерной политизации органа".

Следовательно, в 2004 году Пискун становится заместителем секретаря СНБО. Но в декабре того же года, по решению Печерского райсуда Киева, возвращает себе пост генерального прокурора.

Дальше происходят странные вещи: сначала новый президент Ющенко в октябре 2005 года увольняет Пискуна. Делает это Виктор Андреевич из-за того, что не доволен работой Святослава Пискуна.

Но уже в апреле 2007 года Ющенко восстанавливает его в должности. Правда, ненадолго: через месяц он снова отправляет Пискуна в отставку. Официальная причина: Пискун за 20 дней своего прокурорства не сложил депутатский мандат и одновременно находился на должностях в исполнительной и законодательной ветвях власти.

Пискун в политике

Святослав Пискун дважды был народным депутатом. И эти два раза он проходил в парламент по спискам "Партии регионов". При этом он умудрялся оставаться беспартийным. Был членом парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

В 2012 году голосовал за скандальный языковой "закон Кивалова – Колесниченко".

Осенью 2012-го Пискун снова испытывал судьбу и пытался попасть в Раду 7 созыва самовыдвиженцем по родному 63 округу, однако проиграл Анжелике Лабунской.

Еще одна безуспешная попытка попасть в парламент была в 2014 году. Тогда под свое крыло Пискуна взял Сергей Тигипко. Следовательно, Пискун был 16 номером в списке его партии "Сильная Украина".

Согласно информации "Честно", Святослав Пискун часто прогуливал заседания в Верховной Раде.

В 2016 году на съезде Союза юристов Украины Пискуна избрали председателем организации.

Пискун в Верховной Раде / Фото "Главред"

Семья Святослава Пискуна

Политик женат, его жена Светлана родом с Волыни. Пара имеет двух детей – дочь Татьяну 1983 года рождения и сына Святослава – 2000 года рождения.

Святослав Пискун и его семья / Фото с сайта издательства "Логос Украина"

Скандалы

Жена экс-генпрокурора Святослава Пискуна в июле 2014 года получила 7 земельных участков по 0,99 гектара по договору дарения в селе Дмитровка Киево-Святошинского района. Кто сделал такой роскошный подарок Светлане Пискун – в официальных актах на землю не было указано. Эту информацию обнародовали журналисты-расследователи программы "Наши гроши".

Святослав Пискун с женой Светланой

В одном из ток-шоу Пискун объяснил это тем, что его жена 25 лет занималась серьезным бизнесом. Вместе с тем, ранее в автобиографии политика, которая была размещена на сайте "Партии регионов" речь шла о том, что его жена домохозяйка.

А вот журналист Сергей Лещенко писал про недвижимость Пискуна. По его данным, экс-генпрокурор имеет виллу вблизи Канн, владельцами которой являются жена политика и его дочь.

Святослав Пискун теперь / Фото cont.ws

Теперь Пискун – частый гость телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком – "112 Украина" и ZIK.

Опять прокуратура

О том, что Святослав Пискун стал новым советником нынешнего генерального прокурора Ирины Венедиктовой стало известно вечером 30 июля. Пока официальных комментариев относительно этого ни от самой главы офиса генпрокурора, ни от ее новоиспеченного советника нет. Впрочем, источники в прокуратуре уже подтвердили нескольким СМИ, что обнародованное фото приказа о назначении Пискуна – не фейк.

Приказ о назначении Пискуна / Фото с фейсбук-страницы Юрия Луценко