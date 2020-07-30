Святослав Піскун став радником генерального прокурора Ірини Венедіктової на громадських засадах. Втім, він точно не є новим обличчям в Офісі генпрокурара. Річ у тім, що в нульових Піскун і сам обіймав цю високу посаду, при чому – двічі. Біографію Святослава Піскуна читайте у матеріалі 24 каналу.

Біографія Святослава Піскуна

Важливо Венедіктова взяла собі в радники Піскуна: документ

Святослав Піскун народився у місті Бердичів, що на Житомирщині, 8 березня 1959 року.

По закінченню школи, з 1976 по 1977 пропрацював слюсарем-ремонтником заводу "Комсомолець" у Бердичеві.

Вищу освіту він здобував у Львові, навчався на юридичному факультеті тоді ще Львівського державного університету імені Івана Франка. Закінчив його Піскун у 1983 році.

Після цього він відслужив в армії, а далі – з 1984 по 1988 роки пропрацював на посаді старшого слідчого прокуратури Ірпеня у Київській області.

Після цього з 1988 по 1990 роки Піскун був інструктором оргвідділу Ірпінського міськкому Компартії України.

З 1990 по 1997 роки він будував кар’єру прокурора. Спершу працював прокурором відділу прокуратури Київської області. Згодом там же став прокурором-криміналістом, далі – заступником прокурора Києво-Святошинського району, заступником прокурора Ірпеня та врешті – начальником слідчої частини відділу боротьби з організованою злочинністю прокуратури Київської області.

Після цього Піскун працював під керівництвом Миколи Азарова у Державній податковій адміністрації України. Був його заступником.

З подачі тодішнього президента Леоніда Кучми, 6 липня 2002 року стає генеральним прокурором України.



Піскун та Кучма / Фото з відкритих джерел

Втім, вже у 2003 році його звільняють з цієї посади за "надмірну політизацію органу".

Відтак, в 2004 році Піскун стає заступником секретаря РНБО. Але у грудні того ж року, за рішенням Печерського райсуду Києва, повертає собі пост генерального прокурора.

Далі відбуваються дивні речі: спершу новий президент Ющенко у жовтні 2005 року звільняє Піскуна. Робить це Віктор Андрійович через те, що не задоволений роботою Святослава Піскуна.

Але вже у квітні 2007 року Ющенко поновлює його на посаді. Щоправда, ненадовго: через місяць він знову відправляє Піскуна у відставку. Офіційна причина: Піскун за 20 днів свого прокурорства не склав депутатський мандат і одночасно перебував на посадах у виконавчій і законодавчій гілках влади.

Піскун в політиці

Святослав Піскун двічі був народним депутатом. І два ці рази він проходив у парламент за списками "Партії регіонів". При цьому він примудрявся залишатися безпартійним. Був членом парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

У 2012 році голосував за скандальний мовний "закон Ківалова – Колесніченка".

Восени 2012-го Піскун знову випробовував долю та намагався потрапити до Ради 7 скликання самовисуванцем по рідному 63 округу, однак програв Анжеліці Лабунській.

Ще одна безуспішна спроба потрапити в парламент була у 2014 році. Тоді під своє крило Піскуна взяв Сергій Тігіпко. Відтак, Піскун був 16 номером у списку його партії "Сильна Україна".

Згідно з інформацією "Чесно", Святослав Піскун часто прогулював засідання у Верховній Раді.

У 2016 році на з’їзді Союзу юристів України Піскуна обрали головою організації.



Піскун у Верховній Раді / Фото "Главред"

Сім’я Святослава Піскуна

Політик одружений, його дружина Світлана родом з Волині. Пара має двох дітей – доньку Тетяну 1983 року народження та сина Святослава – 2000 року народження.



Святослав Піскун і його сім'я / Фото з сайту видавництва "Логос Україна"

Скандали

Дружина ексгенпрокурора Святослава Піскуна у липні 2014 року отримала 7 земельних ділянок по 0,99 гектара за договором дарування у селі Дмитрівка Києво-Святошинського району. Хто зробив такий розкішний подарунок Світлані Піскун – у офіційних актах на землю не було вказано. Цю інформацію оприлюднили журналісти-розслідувачі програми "Наші гроші".



Святослав Піскун із дружиною Світланою

В одному із ток-шоу Піскун пояснив це тим, що його дружина 25 років займалася серйозним бізнесом. Водночас, раніше в автобіографії політика, що була розміщена на сайті "Партії регіонів" йшлося про те, що його дружина домогосподарка.

А ось журналіст Сергій Лещенко писав про нерухомість Піскуна. За його даними, ексгенпрокурор має віллу поблизу Канн, власницями якої є дружина політика та його донька.



Святослав Піскун тепер / Фото cont.ws

Тепер Піскун – частий гість телеканалів, які пов'язують з Віктором Медведчуком – "112 Україна" та ZIK.

Знову прокуратура

Про те, що Святослав Піскун став новим радником теперішнього генерального прокурора Ірини Венедіктової стало відомо надвечір 30 липня. Поки офіційних коментарів стосовно цього ані від самої очільниці Офісу генпрокурора, ані від її новоспеченого радника нема. Втім, джерела у прокуратурі вже підтвердили кільком ЗМІ, що оприлюднене фото наказу про призначення Піскуна – не фейк.



Наказ про призначення Піскуна / Фото з фейсбук-сторінки Юрія Луценка