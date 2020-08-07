Олигарх Игорь Коломойский заверил, что все средства, которые он инвестировал в США – это его личный доход с бизнеса. Таким образом он ответил на обвинения Минюста США.

Олигарх Игорь Коломойский в комментарии "Украинской правде" заявил, что все обвинения категорически отвергает.

Интересно В США требуют конфисковать имущество Коломойского из-за украденных денег " ПриватБанка"

"Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007 – 2008 годах по соглашению с Евразом и с доходов других бизнесов, что хранились в Приватбанке. Все остальное категорически отвергается", – сказал Коломойский.

В чем обвинял Коломойского Минюст США

В Министерстве юстиции США заявляли, что украинский олигарх Игорь Коломойский разворовывал миллиарды долларов из "Приватбанка". Коломойский якобы использовал огромное количество компаний для отмывания этих денег не только в США, но и во всем мире. Минюст требовал конфисковать имущество.

"У нас есть основания считать, что коммерческая недвижимость в Луисвилле, штат Кентукки, и Далласе, штат Техас, приобретена за счет средств, незаконно присвоенных из "Приватбанка" в Украине, а значит подлежат конфискации", – говорили в Минюсте США.

Известно, что ФБР обыскивали в Кливленде офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является, в частности, украинский олигарх Игорь Коломойский.