Олігарх Ігор Коломойський запевнив, що всі кошти, які він інвестував у США – це його особистий дохід з бізнесу. У такий спосіб він відповів на звинувачення Мін'юсту США.

Олігарх Ігор Коломойський у коментарі "Українській правді" заявив, що всі звинувачення категорично відкидає.

Цікаво У США вимагають конфіскувати майно Коломойського через вкрадені гроші "Приватбанку"

"Всі інвестиції в США були зроблені з власних коштів, отриманих в 2007 – 2008 роках за угодою з Евразом і з доходів інших бізнесів, що зберігалися в Приватбанку. Все інше категорично відкидається", – сказав Коломойський.

В чому звинувачував Коломойського Мін'юст США

У Міністерстві юстиції США заявляли, що український олігарх Ігор Коломойський розкрадав мільярди доларів з "ПриватБанку". Коломойський нібито використовував величезну кількість компаній для відмивання цих грошей не лише в США, але й в усьому світі. Мін'юст вимагав конфіскувати майно.

"Ми маємо підстави вважати, що комерційна нерухомість у Луїсвіллі, штат Кентуккі, і Далласі, штат Техас, придбана коштом незаконно привласнених з "Приватбанку" в Україні, а відтак підлягають конфіскації", – казали у Мін'юсті США.

Відомо, що ФБР обшукувала у Клівленді офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема український олігарх Ігор Коломойський.